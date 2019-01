La colección Roberto Polo abrirá el 28 de marzo en Cuenca con artes decorativas y pintura minimalista

Publicado 30/01/2019 15:16:59 CET

Felpeto mantendrá en próximas semanas una reunión con el Ministro para abordar la cesión del Archivo Histórico a la Junta para ser centro expositivo

CUENCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colecciona Roberto Polo centrará su colección en Cuenca, que será inaugurada el próximo viernes 28 de marzo en la Casa Zavala, en las artes decorativas, la pintura minimalista y la fotografía.

Según ha desvelado el mecenas cubano este miércoles en Cuenca antes de la reunión del Patronato Colección Roberto Polo, la sede temporal que se ubicará en la Casa Zavala incluirá en torno a 50 piezas dadas las limitaciones. Cuando se traslade al edificio del Archivo Provincial, se espera que las obras expuestas pasen a ser más de 100.

En total, Polo calcula que el valor pecuniario de la obra que llegará a Cuenca rondará los 12 millones de euros. Entre los artistas de arte decorativo se encuentran varios fotógrafos que trabajaron para la Agencia Magnum, el diseñador italiano Carlo Mollino o una butaca de Tiffany diseñada para el artista Henry Mayer entre otras. También estarán presentes obras de Gerrit Thomas Rietveld, el diseñador de la primera silla en la historia sin pies, o del checo Josef Hoffmann, uno de los arquitectos más importantes del movimiento de la Secesión de Viena.

En cuanto a la parte de pintura que llegará a la Casa Zavala, Polo ha destacado un artista principalmente, Darby Bannard, que es considerado como el primer artista de la pintura minimalista de la historia.

El coleccionista ha apuntado que escogió principalmente artes decorativas porque Cuenca no tiene en su oferta museística, "y es muy importante porque no se puede pensar en el arte moderno sin pensar de una manera disciplinaria, arte que cruza las barreras". "Pensé que para la capital eso es muy importante porque no lo tiene, y además en España no hay una tradición en el mueble ni en las artes decorativas", ha agregado.

En pintura, Polo escogió piezas que tuvieran que ver con el Museo de Arte Abstracto, pero con artistas de otros países, "para que se vea lo que estaba pasando en otros lugares del mundo en ese mismo momento", ha declarado. También ha indicado que en su colección hay obras desde los años 50 y 60 hasta la actualidad que no existen en colecciones españolas. "Traté de contribuir en eso para rellenar lagunas museográficas y tratar de completarlo", ha apuntado.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA

De su lado, el consejero de Educación, Cultura, y Deportes, Ángel Felpeto, ha desvelado a preguntas de los medios que en las próximas semanas se reunirá con el ministro de Cultura, José Guirao, para tratar la cesión del edificio del Archivo Histórico a la Junta para albergar la Colección Polo entre otros temas.

Felpeto ha asegurado que desde la Consejería se iniciaron las conversaciones con el anterior ministro y su equipo, "tenemos incluso una carta del Ministerio donde nos dice que adelante y que trabajemos en ello". Con el cambio de Gobierno "esto ha supuesto un cierto parón, pero hemos vuelto a iniciar las conversaciones con el nuevo equipo y el ministro y la disposición del Ministerio es extraordinaria en ese sentido".

Por tanto, el consejero de Educación y Cultura ha asegurado que se encuentran trabajando en el traslado del edificio del Archivo Histórico Provincial y que ya hay fijada una reunión en el ministerio en las próximas semanas donde se incluirá este tema "para ir dándole forma".