Consejero de Sanidad C-LM duda que la edil de Puebla de Montalbán que se vacunó lo hiciera por consejo médico

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha mostrado sus dudas al respecto de la situación de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo) que recibió una dosis de la vacuna argumentando que lo hacía por consejo médico, ya que trabaja en viviendas tuteladas.

A preguntas de los medios sobre este asunto tras una rueda de prensa, ha asegurado que no cree que un equipo médico le recomendase recibir la vacuna, ya que los equipos médicos "se dedican a administrar la vacuna con un procedimiento concreto y de acuerdo a la estrategia de vacunación".

"Supongo que el partido estará investigando si esto ha sido así o no, y tendrá sus consecuencias en caso de que no haya sido de acuerdo al plan de vacunación oportuno", ha aseverado.

LA IMPLICADA SE NIEGA A DIMITIR

Tal y como adelantaba este miércoles El Digital de Castilla-La Mancha, el PP de esta localidad toledana denunciaba en el pleno del Ayuntamiento que la edil de Servicios Sociales y Tercera Edad, Isabel de la Rosa, había recibido la vacuna al mismo tiempo que los residentes de viviendas tuteladas de la localidad.

En ese pleno, el alcalde del municipio, Ismael Pinel, explicaba que al realizar la vacunación a mayores y trabajadores, se aconsejó la vacunación de todo el personal que tuviera algún contacto o entrase y saliese en estas viviendas tuteladas.

La edil tomaba la palabra en el pleno para asegurar que no tiene intención de dimitir. "Seguí las indicaciones de sanitarios. Ellos son los custodios de las vacunas. Me dijeron que por el bien de la burbuja hermética que formamos los que entramos en viviendas era lo mejor que podíamos hacer. No pienso dimitir".

Los 'populares' de La Puebla, a través de las redes sociales, pidieron directamente esa dimisión. "¿De verdad cree el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán que sus explicaciones son lógicas? ¡Disculpas y dimisión!", aseguraban a través de Facebook.