El Consejo de Diálogo Social CLM echa a andar en Almadén, fruto de la profundidad" en la relación entre agentes sociales

Page recrimina a PP y Cs que no apoyasen la Ley de Medidas de Agilización de Procedimientos para ejecutar fondos europeos

CIUDAD REAL, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Almadén ha acogido este viernes la firma de constitución del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha, en un acto que se ha llevado a cabo en el interior de la mina de la localidad ciudadrealeña y que es fruto de la "profundidad" de la relación entre los agentes sociales de la Comunidad Autónoma.

El acto ha contado con la presencia del presidente regional, Emiliano García-Page; el secretario de Organización, Comunicación y Formación de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte; el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa; el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; la alcaldesa de Almadén, Mari Carmen Montes, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Precisamente, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que este Consejo de Diálogo Social que hoy se constituye es un órgano coligado de participación institucional que no tiene personalidad jurídica propia, es paritario y es tripartito.

Asimismo, ha explicado que plantea dos objetivos como son que las mesas de participación en el marco del dialogo social se puedan canalizar "de una forma correcta" y dotar de estabilidad una iniciativa --el diálogo social-- que se consolida con la creación de este órgano.

"Lanzamos un mensaje al conjunto de la sociedad de que vamos juntos en materia de recuperación y que vamos a pelear por los intereses generalas dejando esos pelos en la gatera que se producen siempre entre todas las partes: Gobierno regional, Cecam, CCOO y UGT", ha argumentado.

UN "ELEMENTO MUY IMPORTANTE"

De su lado, el secretario de Organización, Comunicación y Formación de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha indicado que este Consejo de Diálogo Social es un "elemento muy importante" para salir de la actual crisis sanitaria, económica y social.

"Nos permitirá dotarnos de instrumentos para poder movilizar todos los recursos que pone a disposición de la administración y avanzar en esta crisis, poniendo la vista y el foco en las personas más vulnerables y en los más necesitados", ha manifestado.

Por ello, el responsable de UGT Castilla-La Mancha ha afirmado que el sindicato "cree firmemente" en este Consejo y pondrá "todo su empeño" para sacarlo adelante en conjunto, a fin de avanzar a la Comunidad Autónoma "como se merece".

"LO HEMOS VUELTO A PONER AL SOL"

En la misma línea, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha celebrado este día así como el lugar en el que "se hace entrega de las llaves" del Consejo. "Vamos a extraer el Consejo del Diálogo Social como los metales se extraen de una mina para sacarlo a la superficie. Lo hemos vuelto a poner al sol después de que Cospedal lo enterrara en la mina".

"Para nosotros esto es un logro importante porque el diálogo social es importante y hacer política dentro del diálogo social es seguramente lo más bonito que se puede hacer", ha apuntado De la Rosa, redundado en que legislar para la gente "es lo mejor" de la política.

Consciente de que el diálogo social al que hoy "se le pone casa" será unas veces cómo y otras no, De la Rosa ha vaticinado que se conseguirá que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en los años venideros, tengan "el mejor instrumento para poder hacer sus vidas lo mejor posible".

SEGUIR AVANZANDO

En el acto también ha intervenido el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que ha coincidido con UGT y CCOO en que este viernes es un día "importante" y que a partir de ahora hay que seguir avanzando en dotar de contenido y fortalecer este nuevo organismo.

"Con la creación del Consejo conseguimos institucionalizar todavía más si cabe y le damos mayor visibilidad al diálogo social que tan bien viene funcionando y tan buenos frutos nos ha dado", ha reconocido, para agregar que es un órgano nuevo que pretende aglutinar todas las acciones que no son nuevas y que ya se vienen realizando.

Por todo ello, tras presumir de la paz social que hay en Castilla-La Mancha, ha afirmado que los empresarios van a aportar su voluntad, máximo esfuerzo y "altísimo sentido" de la lealtad institucional para alcanzar acuerdos poniendo encima de la mesa el bienestar del conjunto de Castilla-La Mancha.

PROYECCIÓN EN LA REGIÓN

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, también ha intervenido en el acto dando las gracias a los firmantes del acuerdo por el que se crea el Consejo de Diálogo Social, del que ha destacado que se hace en un contexto regional pero que tendrá proyección en cada pueblo y rincón de la región.

"Si a nivel regional se sientan las bases de los acuerdos entre sindicatos, empresarios y administración, esto se traslada al conjunto de la población, eso es evidente", ha subrayado el presidente de la Institución provincial.

Mientras, la alcaldesa de Almadén, Mari Carmen Montes, ha mostrado su agradecimiento por el hecho de que este acto se lleve a cabo en su municipio y se ha mostrado segura de que "pasara a la historia" tanto del pueblo como de Castilla-La Mancha.

DIÁLOGO COMO BIEN PÚBLICO

Finalmente, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha enmarcado el acuerdo con sindicatos y empresarios en la "profundidad" de su relación y el esfuerzo realizado, que ha querido simbolizar en el hecho de que este acto de constitución del Consejo Social se produjera en el interior de la mina de Almadén. "Significa profundidad", acuerdo "que suelda", ha remarcado, convencido de que muchas de las cosas que han pasado en la región lo han hecho "por esta voluntad de acuerdo".

"Compartimos fines y medios", ha asegurado el responsable autonómico, que ha defendido el diálogo como "un bien público" que tendría que ser obligatorio antes de tomar una decisión. Así, ha recalcado que el diálogo entre CCOO, UGT y Cecam sintetiza la representación mayoritaria, y el Consejo Social "el reconocimiento al trabajo hecho durante años y la necesidad de seguir haciéndolo".

Dicho esto, ha recordado que ante la necesidad de contar con tejido empresarial y la capacidad de proponer con ayuda pública, Castilla-La Mancha cuenta con leyes ahora mismo "que permiten que aquí haya descuentos fiscales más importantes que en el resto de España" y que haya "más ayuda a quien quiera crear una empresa" y ha avanzado que en las próximas semanas se pondrán a trabajar en más proyectos en el conjunto de la región con empresarios y sindicatos.

ES "MOMENTO DE ESPRÍN"

"Buena parte de lo que pase en esta región va a depender de esta decisión", no porque antes no se diera sino porque "la estamos empezando"a convertir en crónica e irreversible", ha incidido García-Page, que ha añadido que el actual es "un momento de esprín, no de ralentí" y que la recuperación "va a ir mucho más allá de lo que pensamos". "Esta región va atrayendo empresas, empleo y población" y "mucha mentalidad de seguir creciendo juntos".

De ahí que haya lamentado, en este punto, que este jueves el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobase la Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación en la región con los únicos votos del PSOE y la postura en contra de PP y Cs.

"¿Cómo es posible que en esto no hayamos contado con el apoyo de la oposición? Que me lo expliquen, no lo puedo entender. ¿Es que alguien piensa que vamos a hacer trampas en los contratos?", ha indicado, para apuntar que "es la administración más transparente de España".

"No tenemos ni a un solo responsable público a menos de 500 metros de una audiencia o un juzgado", ya que si así fuera dejaría de ser responsable, ha finalizado, recriminando a la oposición que no haya apoyado "una decisión que vienen pidiendo los empresarios permanentemente".