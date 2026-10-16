El Consejo Superior de Deportes premia a la UCLM por su labor de conciliación académica y deportiva

Archivo - Equipo femenido balonmano UCLM bronce europeo 2026. - MASSIMO ARMINANTE - Archivo

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha sido distinguida con el Trofeo Joaquín Blume en los Premios Nacionales del Deporte 2025, un reconocimiento que pone en valor su apuesta por facilitar la compatibilidad entre la formación universitaria y la carrera deportiva de sus estudiantes a través del programa UCLM Doble Carrera.

El fallo de los Premios Nacionales del Deporte, hecho público por el Consejo Superior de Deportes (CSD), sitúa a la UCLM entre las entidades e instituciones más destacadas del panorama deportivo español, según ha informado la propia Universidad por nota de prensa.

La candidatura presentada por la UCLM destacaba especialmente su capacidad para extender estas oportunidades a todos sus campus y sedes universitarias, garantizando la igualdad de acceso a los recursos deportivos y académicos con independencia del lugar donde estudie el alumnado.

Asimismo, ponía de manifiesto la consolidación de una política institucional estable que ha permitido reforzar la participación y los resultados deportivos de la universidad en competiciones nacionales e internacionales.

Entre los logros que han respaldado esta distinción figuran el crecimiento experimentado por el Programa CAD-UCLM de conciliación académica para deportistas de alto nivel y alto rendimiento, la obtención de 33 medallas en los Campeonatos de España Universitarios durante el bienio 2024-2025 y el título nacional conquistado por el equipo femenino de balonmano en los CEU 2025.

El galardón supone además un reconocimiento al papel de la UCLM como agente vertebrador del deporte en Castilla-La Mancha, a través de sus acuerdos con ayuntamientos, federaciones y clubes deportivos, así como de iniciativas destinadas a fomentar el deporte femenino, la inclusión, la actividad física saludable y la retención del talento deportivo en la región.

Con este premio, la Universidad de Castilla-La Mancha ve respaldada una estrategia que concibe el deporte como una herramienta esencial para la formación integral del estudiantado y como un elemento de cohesión territorial, reforzando su posición como una de las instituciones universitarias más comprometidas con el desarrollo del deporte universitario en España.

Entre el resto de galardonados de esta edición de los Premios Nacionales del Deporte 2025 figuran el piloto Marc Márquez y la nadadora artística Iris Tió, distinguidos con los premios Rey Felipe y Reina Letizia como mejores deportistas españoles del año; la nadadora paralímpica Anastasiya Dmytriv, premio Princesa Leonor; la ciclista Paula Ostiz, deportista revelación; el portero de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas, reconocido por su ejemplo de juego limpio; la selección española masculina de waterpolo, premiada como mejor equipo del año; el empresario Fructuoso López, fundador de Joma, por su contribución al deporte español, y el alpinista Carlos Soria, distinguido por toda una vida dedicada al deporte.

El jurado ha valorado un total de 175 candidaturas y el acto oficial de entrega de los galardones se celebrará próximamente en una ceremonia presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia.