Consistorio San Pedro y colectivos condenan el discurso del párroco sobre colectivo LGTBI: "Un ataque a la convivencia"

ALBACETE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras las polémicas declaraciones contra el colectivo LGTBI y la ideología de género realizadas por el cura de la localidad albaceteña de San Pedro, Ayuntamiento, vecinos y colectivos han rechazado firmemente el discurso, calificándolo de "grave ataque contra la convivencia".

El alcalde del municipio, Daniel Sancha, ha asegurado no compartir las palabras pronunciadas por el cura en la homilía del pasado 14 de agosto y ha desvinculado al pueblo de lo ocurrido.

"Somos un pueblo moderno, activista, en el que se defienden los derechos de todas las personas, nos ha sorprendido lo ocurrido, es totalmente desagradable y así se lo he trasladado", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

"En San Pedro celebramos la semana del Orgullo, tenemos la bandera arcoíris puesta en el balcón del Ayuntamiento prácticamente todo el año, oficiamos bodas de matrimonios del mismo género, no entendemos lo que ha pasado", ha añadido.

Igualmente, desde el colectivo Quorum Plus Castilla-La Mancha, en colaboración con otras asociaciones, entidades y partidos políticos, han emitido un comunicado contra lo que consideran "un ataque a la dignidad de las personas LGTBIQ+".

"Queremos manifestar y denunciar públicamente nuestro rechazo rotundo a las palabras de este párroco e invitarle a que se acerque y conozca nuestra realidad que, desde luego, dista mucho de los estereotipos y prejuicios que destiló en la liturgia del pasado domingo. Entendemos sus palabras como un ataque grave a la convivencia entre personas de diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género; así como una forma malintencionada de asociar sexualidades concretas a la pederastia", recoge el escrito.

Asimismo, instan a instituciones y entidades a pronunciarse sobre "un caso tan grave".

Desde el colectivo, una de sus integrantes, Araceli Castillo, critica que insinúe, sin ningún tipo de prueba y en base a sus creencias, que la comunidad LGTBI fomenta la pederastia "y no respeta la edad infantil". "Es la Iglesia la que tiene casos denunciados y condenados por agresiones a menores".

También Álvaro Cuenca, miembro de la asociación, ha lamentado el discurso, el cual, además, señala, puede llegar a agravar el 'sexilio' rural. "Directamente te están diciendo que no eres válido y que la gente, tus vecinos, no tienen por qué aceptarte. Eso en un pueblo tan pequeño tiene mucha repercusión, lo que está haciendo es radicalizar ciertas ideas de no aceptación y discriminación", ha concluido.