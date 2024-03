La convocatoria del pleno de investidura para decidir quién ostentará la Alcaldía de Azuqueca de Henares depende de IU

GUADALAJARA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del pleno de investidura en el que saldrá elegida la persona que presidirá la Corporación de Azuqueca de Henares a partir de ahora depende de María José Pérez (IU), que ostentaba la primera tenencia de alcaldía desde las últimas elecciones municipales y que hoy se ha convertido en alcaldesa en funciones hasta que se celebre dicho pleno de investidura.

Este mediodía, se ha celebrado en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el Pleno extraordinario y urgente para dar conocimiento a la Corporación del escrito de renuncia presentado por el hasta ahora alcalde, José Luis Blanco.

Blanco anunció su renuncia al cargo de alcalde el jueves, para incorporarse desde el próximo martes, día 5, a Renfe como director General de Relaciones Institucionales. Blanco ha sido alcalde de Azuqueca durante 8 años y 8 meses y formó parte de anteriores corporaciones municipales.

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está compuesto por nueve concejales del PSOE, siete del PP, tres de Vox, y dos de IU. PSOE e IU gobiernan en coalición.

En declaraciones a Europa Press, María José Pérez, de IU, ha informado de que el pleno de investidura todavía no está convocado porque eso depende de ella. "Las circunstancias son malas", ha admitido Pérez, quien ha destacado que su partido va a tener en breve reuniones con el PSOE y "a partir de ahí, decidiremos qué hacer".

"De momento no está convocado. Puede que lo haya o puede que no lo haya", ha dicho la portavoz de IU, quien no obstante ha aclarado que como es un pleno urgente y extraordinario se puede convocar en cualquier momento. María José Pérez está esperando a reunirse con su organización y, a partir de ahí, decidirá si lo convocan o no.

Para la alcaldesa en funciones, "el candidato es lo de menos", aunque a IU --socio de gobierno del PSOE-- sí le hubiera gustado que, por lo menos antes de anunciarlo, se lo hubieran comunicado a ellos. El PSOE ha presentado a Miguel Óscar Aparicio para asumir la Alcaldía de Azuqueca de Henares.

Desde IU, lo que más les importa es que "se cumplan los compromisos que se adquieren" y "como hasta ahora no se han cumplido y de repente surge esta nueva circunstancia, pues tenemos que valorarlo, simplemente", ha subrayado María José Pérez.

De este modo, insiste en que muchas de las medidas que se firmaron en el pacto de investidura de José Luis Blanco en junio de 2023 "no se han cumplido", con lo cual para "nosotros lo primordial es que se cumpla el pacto de gobierno", ha recalcado.

Pérez afirma que el PSOE va a gobernar igualmente, salga con mayoría absoluta o salga en minoría. "La alternativa es que nosotros apoyemos la investidura o no la apoyemos, y luego formemos parte del gobierno o no", ha dicho la portavoz de IU. "La investidura tenemos que verla y formar parte del gobierno también", apunta.

MIGUEL ÓSCAR APARICIO

Miguel Óscar Aparicio concurrió en las pasadas elecciones municipales como el número cinco de la lista socialista y afrontaba su primera legislatura en el equipo de Gobierno donde, hasta la fecha, asumía la concejalía de Europa en la que se responsabilizaba de cuestiones como la gestión de fondos europeos y asuntos sociales.

Aparicio, de 34 años, es licenciado en Humanidades por la Universidad de Alcalá de Henares. Cuenta, además, con un Máster en Formación del Profesorado así como ha completado el ciclo superior de Educación Infantil. Ha desarrollado su labor como docente en diferentes institutos tanto de Guadalajara, Villanueva de la Torre como en la misma localidad de Azuqueca de Henares.