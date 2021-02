La coordinadora de Cs C-LM da positivo en COVID y mantendrá cuarentena hasta el 2 de marzo

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha dado positivo en COVID-19 y mantendrá cuarentena hasta el 2 de marzo, según ha explicado a través de su cuenta de Twitter.

"Al haber estado en contacto estrecho con una persona contagiada por Covid, me he sometido a una PCR y he dado positivo. Me encuentro perfectamente, sin síntomas. Permaneceré en cuarentena hasta el 2 de marzo".

Picazo ha enviado un mensaje de prudencia, porque "pese a que los contagios y la incidencia acumulada, afortunadamente, están empezando a descender poco a poco, los datos siguen obligándon a respetar todas las instrucciones de las autoridades sanitarias".

Ha recordado que hay que "evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad, extremar la higiene de manos y usar siempre la mascarilla". "Paciencia y responsabilidad. Por vuestra salud y la de quienes os rodean", ha afirmado.