El Corral de Comedias de Almagro y el Palacio de los Fúcares reabren este sábado

CIUDAD REAL, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real) y el conocido como Palacio de Fúcares reabrirán sus puertas este sábado después de que el Ayuntamiento haya establecido todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para la apertura de espacios culturales visitables.

Durante esta semana, el Consistorio ha preparado los dos edificios para el turismo y aunque aún no es posible la llegada de turistas de otras provincias, pero el Ayuntamiento, según ha informado en un comunicado, ha decidido por empezar poco a poco para adecuarse a la nueva normalidad.

Tanto el Corral de Comedias como el conocido Almacén o palacio de los Fugger se han desinfectado, se han reforzado con pantallas de protección de metacrilato las respectivas taquillas de venta de entradas de acceso al espacio turístico, se han retirado las cortinas, se han colocado geles desinfectantes y alfombras con producto también desinfectante en sus respectivas entradas. Esta semana, además, se han llevado a cabo, obras de mantenimiento habitual en estas fechas como es la pintura.

La concejal de Turismo, Marián Ureña, ha explicado también que se han retirado las sillas del Corral de Comedias que no se pueden utilizar por el control de aforo y las audioguías. En este sentido, ha dicho que se van a escalonar las visitas de los turistas.

La persona que acceda a estos espacios escuchará la misma explicación que escuchaba a través de la audioguía, pero a través de la megafonía que se ha instalado durante esta extraordinaria situación. En el caso del Corral de Comedias, los turistas seguirán escuchando la voz de Fernando Fernán Gómez durante 33 minutos. La audición del conocido como Palacio de los Fúcares tiene una duración de 20 minutos.

Por otro lado, Ureña ha comentado que los bonos turísticos no están activos hasta que se la situación los permita. Se pueden adquirir entradas individuales o por grupos que no supere las 15 personas en esta fase 2. El precio de la entrada no ha variado, siendo de 4 euros, la entrada general y de tres euros para jubilados, desempleados y menores de 8 a 14 años para el Corral de Comedias y 2 euros y 1,5 euros, respectivamente para acceder al Palacio de Fúcares.

El horario también es el mismo. El Corral de Comedias y el Palacio de los Fúcares estará abierto en su horario habitual de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

En las próximas semanas y siguiendo la normativa de seguridad establecida por las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento tiene previsto abrir al público el resto de los espacios como el museo del Encaje y la Blonda, el centro recepción de visitantes y el convento de los Dominicos.