Cortes de tráfico en Talavera a partir del martes por las obras de renovación de colectores en la calle Carretas

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TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha informado de las modificaciones temporales de tráfico que se producirán con motivo del comienzo de las obras de renovación de colectores de alcantarillado en la calle Carretas.

Los trabajos comenzarán el próximo martes, 27 de octubre, y se desarrollarán en tres tramos de actuación, adoptándose a distintas medidas de regulación del tráfico a medida que avance la obra, según ha informado el propio Consistorio por nota de prensa.

En el primer tramo, se cortará la circulación en calle Carretas, desde su confluencia con Santa Teresa de Jesús en dirección a la avenida Pío XII, desviándose el tráfico hacia Santa Teresa de Jesús.

Asimismo, desde el lunes 26 de octubre, quedará prohibido el estacionamiento en ambos lados de la zona afectada.

También se establecerán restricciones y desvíos en el entorno de las calles Almendro y San Vicente, así como en distintos puntos de la avenida Pío XII, donde se instalará señalización informativa para advertir con antelación de los cortes y facilitar los itinerarios alternativos.

En la avenida Pío XII, el tráfico será desviado hacia Santa Teresa de Jesús y Plaza de España, instalándose además carteles informativos en puntos estratégicos como Plaza de España, Plaza de la Paz y la glorieta de Tres Olivos.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores prestar especial atención a la señalización provisional, anticipar sus desplazamientos y utilizar vías alternativas siempre que sea posible, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración de los vecinos ante unas actuaciones necesarias para la mejora de la red de alcantarillado del municipio.

Durante el desarrollo de los trabajos se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de forma segura.