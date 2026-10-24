El covid, R.E.M., la crisis de los 40 y Toledo confluyen en la banda Super Danés, que acaba de lanzar su primer EP

Super Danés - SUPER DANÉS

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El covid, R.E.M., la crisis de los 40 y Toledo son varios de las situaciones, elementos y lugares que unen a los integrantes de la banda de toledanos afincados en Madrid Super Danés, que acaba de lanzar su primer EP bajo el nombre 'La nueva historia del universo'.

El grupo lo forman Nacho a la batería, Juan al bajo, Andrés a la guitarra y David a la guitarra y voz. Se formó en el año 2022 de manera bastante casual y a una edad inusual para empezar a hacer sus primero pinitos en esto de la música, señala la banda en declaraciones a Europa Press.

"Todos habíamos estado involucrados en el tema de la música --aparte de ser una de nuestras principales pasiones desde muy jóvenes-- porque pusimos nuestro granito de arena en la fundación del blog Mi Chambergo de Entretiempo en 2012, pero el único que tenía experiencia en haber formado parte de una banda y de actuar en directo era David que prestó su voz al grupo toledano Dondante", señalan.

El grupo relata que su formación fue de forma casual un domingo de noviembre de 2022 cuando Andrés iba a quedar con su hermano para trastear con sus guitarras en los locales de ensayo Pandorás Vox de Madrid, con el objetivo de disipar la ansiedad que le provocaba un inminente cambio laboral en el contexto de la crisis de los 40.

"Pero un contagio de covid, por suerte, ligero, ya con vacunas, hizo que su hermano cancelase la cita. Andrés escribió a todo bicho viviente a su alrededor con un mínimo de interés en la posibilidad de pasar tres horas de un domingo encerrado en un cuarto sin ventanas. Llamada a la que respondieron David y Nacho", prosiguen.

Ese primer día ensayaron un tema dendro de R.E.M. que tenía David por ahí guardado y una versión de 'Jesus don't want me for a Sunbeam' de Nirvana/The Vaselines. En la siguiente sesión se unió Juan con un bajo alquilado en esos mismos locales y se cerró la formación fundacional. "De ahí que nos consideremos un grupo de post covid rock", añade el grupo.

La otra seña de identidad que les une es Toledo. "Todos hemos crecimos allí y vivimos actualmente fuera, y de una manera u otra lo añoramos o añoramos ser jóvenes y ¿dónde fuimos más más jóvenes en nuestra vida?".

SUPER DANÉS

En cuanto a su nombre, también está muy relacionado con la capital regional y viene de ese perrito caliente que los ahora cuarentones y cuarentonas de la ciudad se comían en el bar Ñaca Ñaca de los soportales de Zocodover antes de bajarse a casa en el Búho, después de salir de botellón y por los bares musicales de aquel tiempo.

"Un panecillo de baguette, una salchicha larga de frankfurt, cebolla frita, zanahoria rallada, remolacha, ketchup y mostaza, que nos ayudaban a bajar el pedo y llegar presentables a casa los viernes o los sábados por la noche", apuntan, para agregar que ese nombre "es algo que enlaza con nuestro pasado toledano hedonista y generacional".

Los referentes del grupo pasan por bandas como Pearl Jam, R.E.M., Pixies, Ocean Colour Scene, Placebo, My Morning Jacket, The Black Crowes, Buenas Noche Rose o The Kinks. "En la mayoría de nuestras canciones el sonido pretende ser un pladur de ruido --la versión lo-fi del muro de sonido-- formado por acordes menores distorsionados con un pizquín de rabia adulta muy frágil y naïf".

En cuanto a su EP 'La nueva historia del universo', está formado por los temas 'Dispara', 'La nueva historia del universo', 'El Salto' y 'Elemento núcleo'. Se grabó durante cuatro o cinco días en noviembre de 2025 en el Gatito Fugaz estudio, que está en el barrio de La Latina de Madrid con el también toledano Lucas Bolaño a los mandos, con el que Super Danés coincide en gustos musicales de juventud.

"También nos gusta lo que hace actualmente en su proyecto Estrella Fugaz a nivel sonoro y por sus letras nostálgicas y certeras. Y porque tiene mucha paciencia", señala, para agregar que quedaron contentos con la experiencia y también con el resultado porque "algunos temas resultaron mejor de lo que hubiéramos imaginado y otros muy diferentes y, por eso, sorprendentes".

"Para rematar el toledanismo que rezuma este pequeño disco, durante las sesiones tuvimos el apoyo moral y técnico de Pablo (Zelezna, Dondante, Pinone, entre otros). También participó Bea, que nos acompaña en directo, metiendo coros en 'El Salto'", añade.

DIEZ TEMAS Y PUBLICAR EN FORMATO FÍSICO

En cuanto al futuro, Super Danés tiene idea de alcanzar un repertorio de diez temas propios con la intención de grabar más canciones y sacar "algo" en formato físico próximanente. "Como coleccionistas de música sería un sueño", confiesa la banda.

Por ahora, la banda tiene cerrados dos conciertos en lo queda de 2026, el primero de los cuales será el 21 de noviembre en 'La Cuadra de Carneros' de León. "Va a ser nuestra segunda vez allí y ya es para nosotros como Hamburgo para los Beatles".

El segundo concierto será el 11 de diciembre en 'El Perro de la parte de atrás del coche' de Madrid donde esperan resarcirse de las limitaciones a nivel de volumen que sufrieron en junio de 2025, en el concierto que ofrecieron en el Fotomatón y también supondrá su estreno en Madrid en horario nocturno.

En ambos conciertos Super Danés estará acompañando a Pinone, grupo de americana-stoner formado "por grandes amigos", tres de ellos toledanos. "En el futuro estamos abiertos a tocar en cualquier sitio, sobre todo si supone viajar, una buenísima excusa para salir de la Ciudad Estado".

"Lo que vemos difícil es tocar en Toledo por falta de sitios que nos resulten atractivos y que cuadren con nuestro nivel: echamos mucho de menos La Divergente. "Toledanos ejercientes, ¡levantaos y reconstruir ese paraíso subterráneo!", concluye Super Danés.