Cs augura varios escaños en Toledo, Albacete y Guadalajara y aplaza al resultado electoral posibles pactos de Gobierno

No desvela 'fichajes estrella' de la sociedad civil y asegura que serán "muy cautos" al confeccionar listas tras conflictos anteriores

Ciudadanos Castilla-La Mancha da por segura su entrada en el Parlamento autonómico tras las próximas elecciones municipales de 2019, y no solo con un representante por cada de las provincias, sino en algunos casos incluso "varios", tal y como ha adelantado la secretaria de Acción Institucional de la formación naranja en la región, Carmen Picazo.

En una entrevista con Europa Press, Picazo ha reconocido que, aunque las encuestas son una "foto fija de un momento concreto", en todas ellas se pone de manifiesto "que Ciudadanos entra en las Cortes", confiando en que sea con más de un diputado esa llegada de su formación al Parlamento regional en los casos de las provincias de Toledo, Albacete y Guadalajara.

"Nosotros tenemos las ganas, el proyecto, ya tenemos experiencia y lo que queremos es salir a ganar", ha manifestado, cautelosa con unas encuestas que en algunos casos "han fallado" y apuntando que su formación se prepara para el próximo mes mayo con la vista puesta en "comunicar" cuál es su proyecto, lo que tienen que cambiar y lo que no quieren mover.

Un proyecto "ilusionante" que se dará a conocer "en los próximos meses" y donde no es tan importante "el quién" como "el qué y el porqué". Picazo elude concretar algún posible 'fichaje estrella' de la sociedad civil en sus candidaturas e insiste en que la formación está "abierta a la gente, a las personas que tienen talento, quieren trabajar y en un momento de su vida han decidido que se ven capaces de poder aportar a la sociedad el trabajo dentro de una administración pública".

"Hablamos con toda la gente que se interesa por el proyecto de Ciudadanos y lo que vemos son sus ganas, su trayectoria", ha comentado la secretaria de Acción Institucional, que señala que si hay una persona que comparte su ideario y está interesado "tiene las puertas abiertas".

Sobre los procesos de primarias ha reseñado que todavía no están "en clave electoral" y faltan dos meses para ese proceso, aunque ha explicado que, al margen de las que se celebrarán para la candidatura regional, en las capitales habrá que esperar a conocer los datos de afiliación --según los Estatutos de Cs este proceso se desarrolla en agrupaciones donde se superen los 400 afiliados--, ya que aunque en Toledo y Albacete está siendo "alta" sería posible no llegar a esa cantidad.

QUIENES QUISIERAN SILLÓN "NO ENTRARÁN EN LISTAS"

Preguntada por las probabilidades de que los actuales portavoces de la formación vayan a encabezar las listas electorales, cree que sería "prematuro garantizar nada", ya que será el partido el que lo decida, teniendo en cuenta el trabajo que se ha realizado, la trayectoria de cada uno y "lo que se ha hecho y dejado de hacer".

Como portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Albacete, asegura que en su caso no tiene la certeza sobre esa posibilidad. "Puede ser que sí o que no", subraya, asegurando, no obstante, que en las capitales de provincia se ha realizado "un buen trabajo".

Sí ha dejado claro, a raíz de los problemas surgidos con algunas personas concretas en los anteriores comicios, que el partido "va a ser muy cauto" con quién entra en las listas y va a intentar que "personas que lo que venían era a buscar un sillón con las siglas de Ciudadanos no vuelvan a entrar en esas listas".

"Nosotros éramos muy jóvenes hace cuatro años y ahora ya tenemos una experiencia y un bagaje y tenemos la garantía suficiente como para poder ir y presentar listas que sean con gente que viene a trabajar", ha reconocido, asumiendo que problemas como ese es "común en todos los partidos".

"El partido va a tener en cuenta a una persona que directamente, a cambio de un sillón, ha intentado jugársela a Ciudadanos", ha resaltado, aclarando que en política "tenemos que hacer que los concejales sean los primeros servidores públicos y no mercadear con sillones".



LOS PACTOS PREELECTORALES "NO TIENEN CABIDA"

La secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos es tajante al afirmar que los pactos preelectorales con otras formaciones "no tienen cabida" y que sobre este supuesto "no ha habido" conversaciones ni siquiera informales con el PSOE ni con el Partido Popular. En el caso específico del reciente presidente regional del PP, Francisco Núñez, señala que salvo para darle la enhorabuena por su nombramiento no ha habido "para nada" ninguna otra conversación.

"Vamos a ir a las urnas cada uno con su proyecto y no vamos a decidir absolutamente nada, tienen que ser los ciudadanos los que voten, los que decidan qué composición quieren en Castilla-La Mancha, sus pueblos y las Cortes". "¿De qué vas a hablar?" con otro partido previamente, se ha preguntado.

Lo que hará Ciudadanos, una vez que se celebren las elecciones y se conozca la composición de cada institución, será velar para que "en la medida de lo posible se pueda ver reflejado el proyecto de Cs y que sea lo más acorde" con las necesidades de los ciudadanos, aclara Picazo.

En este contexto, cree que las próximas elecciones parten "igual que hace cuatro años" ya que "Núñez supone un proyecto continuista con lo que ha sido el PP en Castilla-La Mancha los últimos años, y el PSOE sigue con Page y su política de anuncios. En definitiva pocos avances y pocas ejecuciones hemos visto en la región".

Carmen Picazo ha desvinculado, por otra parte, lo que ocurra en la Comunidad Autónoma en función de los comicios electorales con los pactos municipales. "No tiene nada que ver", ha aclarado, subrayando que, si llega el momento de tener que pactar a nivel regional tras las elecciones, ese "no va a ser un pacto por bloques, negociando y mercadeando unas alcaldías o unas concejalías a cambio de la Junta", pues no sería "correcto".

"Tiene que haber detrás un programa, un proyecto de ciudad para cuatro años y no nos podemos quedar en mercadería o en sillones, queremos transformar la sociedad a mejor". En cuanto a los pactos de investidura alcanzados esta legislatura, sí se tendrá en cuenta "qué grado de cumplimiento" tienen y "la voluntad que ha habido", teniendo en cuenta que aún quedan meses para las elecciones y todavía hay "cosas en ejecución".

"AHORA TENEMOS LA GARANTÍA SUFICIENTE"

Preguntada por si lo que ocurra tras las elecciones andaluzas podría influir en la situación futura de Castilla-La Mancha, ha destacado que si Ciudadanos "tiene la llave" una vez se conozca la composición que resulte de las urnas, lo que van a hacer es trabajar por ese proyecto "pero ello no te puede subsumir en pactar con otras comunidades autónomas o hacer pactos de investidura o que eso se refleje" de alguna manera.

Carmen Picazo asegura que fue "el desencanto y las ganas de cambio" lo que a ella entre otros muchos les hizo entrar en política aunque cree, por las cosas que ha vivido en este ámbito en los últimos años, que el bipartidismo "lo único que hace" es "tirarse los trastos los unos a los otros y no llega a transformar lo que es la sociedad ni va al mismo ritmo que van las ciudades ni los ciudadanos".

Por ello, incide en que su formación tiene "muy en cuenta al ciudadano de a pie" para responder a sus expectativas, que pueden ser tener un empleo digno, una proyección de futuro digna así como educación y sanidad, y si para eso hay que recurrir a un pacto de investidura eso también "tiene sus ventajas", ya que las distintas formaciones se obligan a llegar al acuerdo, como ocurre en el Ayuntamiento de Albacete. "La política ya no es: 'lo que yo diga porque sí'".