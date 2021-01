Cs insiste en que C-LM derive pacientes COVID a regiones limítrofes y alega que los profesionales "lo están reclamando"

ALBACETE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cs Castilla-La Mancha ha insistido en que el Gobierno reigonal debe derivar pacientes COVID-19 a hospitales de comunidades autónomas limítrofes que dispongan de plazas UCI y camas disponibles ante la "altísima presión hospitalaria" de los centros de la región, algo que, añaden, "están reclamando los propios profesionales sanitarios, que están al límite de su capacidad".

La líder del partido naranja en la región, Carmen Picazo, ha recordado que "hay muchos municipios de Castilla-La Mancha que están a pocos kilómetros de hospitales que pertenecen a otras regiones, como Murcia, Andalucía o Madrid", según ha informado Cs en nota de prensa.

Picazo ha señalado que la presión de las UCI es especialmente elevada en los centros hospitalarios de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete. Por ello, desde Ciudadanos piden a Emiliano García-Page que "se deje ayudar" por las regiones vecinas. A este respecto, Picazo ha recordado que ya en la primera ola se dio esta colaboración entre Murcia y Castilla-La Mancha gracias a sus sanitarios "que no dudaron en cederse respiradores" y ha remarcado que "cuando se puede ayudar, hay que ayudar, pero cuando se debe pedir ayuda hay que tener la humildad para hacerlo y, obviamente, Castilla-La Mancha necesita ayuda urgente".

Por otro lado, y en relación a los casos conocidos en los últimos días de políticos que se han saltado el protocolo de vacunación, la líder de la formación ha subrayado que "aprovecharse de una posición de poder para vacunarse cuando no te toca, cuando hay miles de nuestros mayores y profesionales sanitarios que todavía siguen esperando a que les llegue su turno para administrarse la dosis, no solamente es una falta de vergüenza, sino una gravísima forma de corrupción". El partido naranja ya consiguió que el consejero de Salud de Murcia tuviera que dimitir por este motivo, ha recordado.

"RETRATARÁ" A PSOE Y PP EN LAS CORTES

Además, tal y como ha recalcado Picazo, Ciudadanos llevará a las Cortes de Castilla-La Mancha y al resto de parlamentos autonómicos una iniciativa para que todos los partidos se comprometan a destituir inmediatamente a cualquier político de sus filas que se salte el protocolo de vacunación. "Esperamos que PSOE y PP, los dos partidos más implicados, asuman este compromiso ético que exige Ciudadanos. Porque los políticos estamos para servir, no para servirnos, pese a que García-Page dijera que no es ningún drama que un político se salte la cola de vacunación en plena pandemia", ha reivindicado.

Hace 15 días Ciudadanos pidió por escrito al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que informara sobre el protocolo de vacunación que se está siguiendo en Castilla-La Mancha y que publicara el cronograma y las dosis recibidas y administradas por provincia y centro de salud. "En estos 15 días no ha contestado absolutamente a nada. Seguiremos insistiendo porque los ciudadanos no están para bromas, las familias y los profesionales sanitarios lo están pasando muy mal y merecen, al menos, ejemplaridad y transparencia de los cargos públicos, y no políticos que les roben las vacunas a quienes más las necesitan", ha señalado.