Cs C-LM hará campaña "pisando calle" para decir que hay que "bajar el volumen a Torra"

Actualizado 31/10/2019 12:08:00 CET

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz Zapata ha afirmado que su formación política va a hacer una campaña "pisando calle" en la que llegarán a cada uno de los castellanomanchegos para decirles "que es hora de bajar el volumen a Torra y subirlo a los españoles".

Así ha reaccionado este jueves a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que el diputado regional de Ciudadanos ha expresado además que esta nueva campaña electoral de cara a las elecciones del 10 de noviembre la afrontan "con las mismas ganas que la del 28 de abril" porque hay que poner España "en marcha".

Según Zapata, Ciudadanos llegará a todos los pueblos de Castilla-La Mancha para explicar a los ciudadanos que es necesario "dejar de hablar de CDR y empezar a hablar de un pacto nacional por la educación, la tarjeta sanitaria única o la necesidad de combatir la precariedad".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que en esta campaña también se dará a conocer a la gente que Ciudadanos "quiere, como ya hizo en la anterior legislatura, llevar el problema de la despoblación hasta el Congreso", con iniciativas como "rebajas fiscales del 60 por ciento para quien viva en zonas despobladas o tarifa reducida para quien quiera emprender en zonas pequeñas".

OBJETIVO DE DÉFICIT

De otro lado, se ha referido al objetivo de déficit del 0,3 por ciento para 2019 y que en Castilla-La Mancha, en agosto, alcanzó el 1 por ciento. "La segunda región que más supera el déficit solo por detrás de Extremadura. Dos regiones gobernadas por el PSOE con mayoría absoluta, lo que demuestra que a los gobiernos socialistas no le salen las cuentas", ha criticado Zapata.

Sobre lo anterior, ha añadido también que es la "soberbia" del PSOE la que les impide a los socialistas "reconocer sus errores", convencido de que no cumplir con la sostenibilidad financiará hará, ha dicho, que la región tenga "un lastre para su competitividad". "Cuando no cuadran las cuentas de hoy se hipoteca el futuro y lo van a tener que pagar los jóvenes y ellos no tienen culpa ninguna".

Por último, ha reiterado que el Presupuesto de Castilla-La Mancha para 2020 es "un instrumento de propaganda electoral", además de ser "el cuento de la lechera", pero para Ciudadanos las cuentas públicas hay que hacerlas "con pocos cuentos", ha sentenciado.