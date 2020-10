Cs C-LM pide ver la realidad "en su conjunto" y recuerda que el paro interanual ha subido en 15.000 personas

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cs Castilla-La Mancha ha recordado que el paro interanual ha subido en la región en 15.000 personas durante el mes de septiembre, por lo que ha optado por "ver la realidad en su conjunto" y no quedarse con el dato mensual, que indica que en la Comunidad Autónoma las listas del paro se redujeron en 7.687 personas en septiembre con respecto al mes anterior.

El diputado naranja en las Cortes regionales David Muñoz Zapata ha señalado este viernes en rueda de prensa que desde su partido no creen que el dato mensual sea negativo, pero ha insistido en ver "la foto completa", que también indica que, en términos interanuales, en este mes de septiembre se han firmado 11.000 contratos menos.

"Esa es la foto real, todo lo demás es quedarnos con una pequeña parte de la foto", ha apuntado Zapata, que ha insistido en que a los ciudadanos "hay que hablarles como adultos". "No se está creando empleo neto", ha apostillado.

Además, el diputado de Cs ha hecho hincapié en que muchas de estas contrataciones "vienen del gasto público" y no de las empresas, ya que estas últimas "lo están teniendo muy difícil" para crear trabajo.

Zapata ha manifestado que, aunque estas contrataciones públicas son "buenas para los servicios públicos", el descenso del paro en septiembre "no nos puede hacer no ver la realidad, que es que no se está creando empleo por las empresas".

"Llevamos ya 11 meses consecutivos en los que sube el paro interanual en Castilla-La Mancha, sin parar, todos los meses. Y este es el peor dato interanual de un septiembre desde 2012", ha insistido.

Además, ha querido también "bucear más en los datos" criticando que, de las 178.000 personas que hay actualmente registradas en las listas del paro en la región, "111.000 son mujeres, un 64%", por lo que ha asegurado que "la realidad sigue siendo que el paro sigue teniendo nombre de mujer".

Del mismo modo, también ha hecho referencia al 42% de paro juvenil, dato que ha definido como "una maldición bíblica en Castilla-La Mancha" a la que el Gobierno del PSOE "no pone fin". "Queremos que no descienda el número de habitantes pero los jóvenes se tienen que ir fuera porque no hay oportunidades y seguimos teniendo un paro juvenil disparado", ha criticado, tildando de "asfixiante" la situación laboral de los jóvenes.

Para concluir, Zapata también ha puesto el foco en que "muchas" de las personas que han salido del paro "no es que hayan creado un puesto de trabajo, sino que han salido de un ERTE". "Es normal en una situación de crisis como la que tenemos pero, como veremos algún anuncio del Gobierno congratulándose, queremos desde Cs decir que la realidad es otra", ha concluido.