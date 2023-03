CS C-LM se queda solo en las Cortes defendiendo más compromiso y mejoras en el Pacto Antitransfuguismo

TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos se ha quedado solo este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha defendiendo "más compromiso" por parte de las fuerzas políticas en torno al Pacto Antitransfuguismo, así como la introducción de mejoras y reformas que permitan avanzar "en el esfuerzo de aislamiento y erradicación" del transfuguismo.

Ha sido durante el debate general presentado por la formación sobre la incidencia en Castilla-La Mancha de este acuerdo, defendido por la portavoz del Grupo Parlamentario CS, Carmen Picazo, donde tanto PP como PSOE han evidenciado sus dudas sobre la idoneidad de traer este debate en este momento al Parlamento regional.

Picazo ha defendido este asunto considerando que el transfuguismo es "una estafa hacia los votantes" y la degradación de la democracia, considerando que los tránsfugas "colocan sus intereses personales por encima de la voluntad popular expresada en las urnas" y que tras ellos "no hay más ideología que su propio beneficio".

"No han venido a servir sino a servirse y por eso debemos pararles los pies", ha incidido, apuntando que el transfuguismo "es corrupción y seguramente de las peores", frente a lo cual ha apostado por reformar algunas de las medidas que contiene el pacto en el ámbito autonómico, demandando la necesidad de reforzar los compromisos de las fuerzas políticas introduciendo mejoras.

Según Picazo, que ha criticado que tanto PP como PSOE hyan "ridiculizado" la presentación de este debate, "tal vez sería preciso tener menos ambigüedad en el Reglamento de las Cortes, para dar mayor claridad", aunque también ve necesario hablar de valores y establecer un "compromiso claro".

PP: MÁS PARECE UN ALEGATO A FUTURO

Desde el Partido Popular, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha dicho que a su grupo no le queda claro el motivo por el que CS ha presentado este debate, considerando que la intervención previa de Picazo "más parecía un alegato a futuro para que alguien no haga cosas que no debe hacer". "Más parecía un aviso a navegantes de su propio partido que otra cosa".

Tras recordar que el PP ha suscrito todas y cada una de las adendas al acuerdo inicial firmado en 1998 y ha asumido los compromisos que se derivan de ello, ha respondido a la formación naranja que la incidencia de ese código de conducta política "va bien" en la Comunidad Autónoma, añadiendo que, a su juicio, hay asuntos que preocupan más a los ciudadanos que este que solo le preocupa a Ciudadanos "en función de sus expectativas electorales".

"Quizá tienen mala conciencia porque hace cuatro años no cambiaron de chaqueta o partido oficialmente pero sí se echaron en manos del PSOE cuando decidieron pactar con ellos, eso no es transfuguismo del pacto pero sí estoy seguro de que los votantes no les votaron para eso, no para hacer alcalde a un candidato socialista".

PSOE: BUSCAN "AYUDA DESESPERADA"

Por parte del PSOE, la diputada Marisa Sánchez ha sugerido que este debate ocultaba la "verdadera intención" de la formación naranja, que no era otra, en su opinión, "que solicitar a esta Cámara la ayuda desesperada porque no ve la manera de frenar esa sangría de deserciones en sus filas un día sí y otro también", preguntándose para qué solicitan a las Cortes este asunto si en los últimos años los tránsfugas que ha habido han venido de CS.

En este punto, ha criticado que "quien hoy propone ese acuerdo de transfuguismo como último y desesperado intento de salvar lo poco que va quedando de Ciudadanos, en enero de 2020 se permitió el lujo de animar a diputados del PSOE de Castilla-La Mancha a practicarlo, invitándoles a que no votaran la investidura de Pedro Sánchez".

Sánchez, que ha incidido en que este tema sólo le interesa a Picazo, le ha indicado a la portavoz de la formación naranja que "no es lo mismo tránsfuga que fuga. Lo primero son todos, los cargos de CS que se han ido a otro lugar buscando otro final, y fuga los votos de la gente que ha apoyado a CS y han perdido la confianza en CS y ahora vendrán al PSOE".