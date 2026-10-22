CSIF denuncia que un paciente con cuatro denuncias vuelve a intimidar al personal del Centro de Salud Tomelloso II

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CIUDAD REAL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión verbal con intimidación al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II por parte de un paciente reincidente, que acumula cuatro denuncias previas registradas a través del plan Perseo.

En nota de prensa, CSIF explica que los hechos tuvieron lugar este miércoles cuando un paciente acudió al mostrador del área de Admisión solicitando la actualización de su tarjeta sanitaria, la cual figura actualmente dada de baja.

Tras ser informado correctamente por la administrativa de que no cumplía con los requisitos reglamentarios necesarios para proceder a dicho trámite, el paciente comenzó a elevar de forma ostensible el tono de voz y a mantener una actitud hostil y de agresión gestual, increpando a la trabajadora de forma reiterada.

Ante la gravedad de la situación, la ausencia de barreras físicas de contención y el temor del personal fue necesario activar el botón del pánico, requiriendo la intervención e inmediata personación de seis efectivos de la Guardia Civil para restablecer el orden público en el centro sanitario.

Como consecuencia de este nuevo episodio violento, la profesional afectada sufrió una crisis de ansiedad aguda que requirió asistencia médica inmediata en el propio centro, viéndose obligada a abandonar su puesto de trabajo.

Actualmente, se encuentra en situación de baja laboral derivada de este incidente, lo que, a juicio del delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, Alberto Rosales, "supone un menoscabo grave para su salud y un evidente perjuicio en la operativa diaria del área de Admisión".

El sindicato, que condenada rotundamente los hechos acaecidos en el centro de salud Tomelloso II, lamenta que sigan produciéndose este tipo de episodios violentos y vuelve a reclamar de manera "urgente e inaplazable" al Sescam la instalación inmediata de mamparas de protección física en todos los puestos de atención directa del área de Admisión, así como la implementación de protocolos y medidas disuasorias efectivas para frenar la reincidencia de usuarios con expedientes abiertos en el sistema Perseo.

"Gracias a que este centro está dotado de botón del pánico, así como de vigilante de seguridad, logrado tras las numerosas presiones ejercidas por CSIF, se ha evitado que la agresión haya escalado a más. No obstante, esta situación ha de erradicarse definitivamente y el Sescam debe poner solución a un problema que no cesa", subraya Rosales, quien recuerda que el centro de salud Tomelloso II es el centro de mayor conflictividad en la provincia de Ciudad Real y el segundo de toda Castilla-La Mancha.

Con ésta son ya dos las agresiones sufridas por el personal de ámbito sanitario en este centro en lo que va de mes y cuatro en lo que va de año, denunciadas por el sindicato.