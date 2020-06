CSIF pide a Sescam detallar qué profesionales va a contratar por centro y categoría para reforzar atención este verano

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ante el potencial aumento de pacientes y usuarios en las diferentes ciudades y localidades de la región que se va a dar de cara al periodo estival, ha considerado "prioritario" el aumento de los recursos sanitarios para hacer frente a la actividad extra que implicará la falta de restricciones en la movilidad. De ahí que haya reclamado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha conocer el listado de profesionales que se van a contratar por centro y categoría.

"La calidad asistencial no debe verse mermada durante un periodo estival en el que es preciso no sólo cubrir todas las bajas de personal, sino llevar a cabo un esfuerzo para reforzar plantillas que se encuentran agotadas tras la lucha por el Covid-19", ha indicado la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, que ha añadido que "es más obligatorio que nunca contar con todos los efectivos posibles teniendo en cuenta el riesgo de rebrotes".

El sindicato, por medio de una nota de prensa, ha incidido en la atención hospitalaria y ha reclamado al Sescam que cumpla su promesa prorrogando los contratos de todos los nombramientos eventuales estatutarios efectuados por la situación de emergencia hasta el 30 de septiembre, tal y como se contemplaba en el Plan de Perspectiva Contractual, y se presente ya un plan de efectivos de recursos humanos y materiales de cara a otoño.

"No contar con todos estos profesionales no sólo supone un desprecio hacia aquellos que han estado en primera línea de fuego, sino que pone en riesgo de grave colapso la atención hospitalaria tras la reanudación de la actividad quirúrgica", ha defendido Rodríguez, que ha agregado que las listas de espera, tras la paralización provocada por la crisis sanitaria, se agrandarán "sin límite y poniendo en grave riesgo la salud de los pacientes", además de que "no se pueden cerrar camas durante este periodo estival".

Tras precisar que en la lucha contra el coronavirus juega un papel relevante la preparación, el sindicato ha exigido cursos específicos de formación frente a agentes infecciosos, en horario laboral, y que se realicen dentro de un plan de reciclaje y formación semestral con contenidos actualizados.

Por último, CSIF, una vez finalizado el estado de alarma, vuelve a reivindicar un reconocimiento por el esfuerzo realizado y que siguen realizando, los profesionales del Sescam, "ya que aunque finaliza el estado de alarma, nuestro trabajo en relación con el Covid-19 continúa".

Así, la compensación de días de permiso o plus de penosidad, reconocimientos salariales asociadas a las gratificaciones extraordinarias de la Ley 4/2011, el pago del 100% de la productividad variable en el 2020 o el abono de retribuciones en concepto de guardias, noches y festivos planificadas durante una contingencia profesional por COVID-19 son algunas de las medidas que debe implantar el Sescam, ha concluido.