Cuenca participa en el 51 Congreso Nacional de la Real Asociación de Cronistas Oficiales este fin de semana en Granada

El cronista oficial de la ciudad, Miguel Romero, que forma parte de la Junta Directiva de Raeco, participará en este evento. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuenca participa en el 51 Congreso Nacional de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (Raeco) que se celebra este fin de semana en Granada con la presencia del cronista oficial de la ciudad, Miguel Romero, quien forma parte de la Junta Directiva.

En este evento se darán cita más de un centenar de personas en dos jornadas de trabajo durante las que se desarrollarán trabajos y ponencias sobre las ciudades presentes, así como estrategias de apoyo a los Consistorios a los que representan estos profesionales, según ha informado el Consistorio conquense por nota de prensa.

La conferencia del responsable conquense, Miguel Romero, versará sobre 'Los moriscos granadinos que se afincaron en Cuenca a partir de la rebelión de las Alpujarras en el siglo XVI'.

El Congreso Nacional de la Raeco, cuyo presidente es Juan Antonio Alonso Resalt, comenzará en la tarde de este viernes con la conferencia inaugural de Francisco Sánchez-Montes, catedrático de la Universidad de Granada, titulada 'La estancia de Carlos V y la Emperatriz Isabel en la Granada de 1526'; finalizando el domingo con el acto de clausura.