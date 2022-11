Cultura agradece a García su labor al frente del Festival de Almagro y respeta su marcha: "Cada uno tiene sus proyectos"

ALBACETE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha mostrado respeto por la decisión de Ignacio García de no seguir al frente de la dirección del Festival de Almagro remarcando que es un mandato de cinco años que él ha cumplido. "No aceptó la propuesta del Patronato de seguir un año más, no quiere seguir, cada uno tiene sus proyectos".

A preguntas de los medios durante la presentación del Festival de Artes Escénicas y Música en Albacete, ha tenido palabras de agradecimiento para García por contribuir a que el festival haya logrado recuperar "mucho patrimonio de la mujer" con el conocimiento de textos femeninos olvidados que él ha sacado "a la palestra".

"Hemos trabajado en completa armonía", ha señalado Muñoz en relación a la colaboración del Festival de Almagro con el Gobierno regional, al tiempo que ha confiado en seguir trabajando para que este evento sea un referente teatral en los festivales de verano.