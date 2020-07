El cupón de la ONCE reparte 1,9 millones de euros en Ciudad Real

Un vendedor de cupones atiende su puesto el día en el que los 19.000 vendedores y vendedoras de la ONCE vuelven a vender cupones a pie de calle, fecha en la que la Organización inicia los sorteos de sus tradicionales cupones, después de tres meses en conf

Un vendedor de cupones atiende su puesto el día en el que los 19.000 vendedores y vendedoras de la ONCE vuelven a vender cupones a pie de calle, fecha en la que la Organización inicia los sorteos de sus tradicionales cupones, después de tres meses en conf - María José López - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE en el sorteo de este jueves, día 16 de julio, ha repartido un premio de 1.925.000.000 euros en Ciudad Real.

El agente vendedor de la ONCE, Domingo Arévalo García, residente en Torralba de Calatrava, está adscrito a la agencia administrativa de Ciudad Real, desarrollando su venta en esta ciudad desde el año 1998, ha informado la ONCE en nota de prensa.

Es quien ha vendido los 55 cupones del sorteo de este jueves premiados con las cinco cifras, 35.000 euros cada uno, lo que hace un total de 1.925.000.000 euros. Estos cupones han sido vendidos en 'La Frasca' de Ciudad Real.

'La Frasca' parece estar aliada con la fortuna, pues es la tercera vez que aquí se reparte el premio de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.915 afiliados en toda la región y da trabajo a más de 800 personas, la mayoría de ellas con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).