Cvirus- IU exige a Bienestar Social publicar protocolos de actuación en residencias "para frenar la extensión del virus"

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, se ha vuelto a dirigir este viernes a la que denominada "consejera ausente", en referencia a la de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para exigirle que haga públicos los protocolos de actuación en las residencias de mayores de la región, ante la "evidencia" de que los contagios "vuelven a ser una realidad" en estos centros asistidos.

En rueda de prensa, y tras aludir a las informaciones que apuntan a numerosos contagios en las residencias de mayores de Talavera de la Reina, Olías del Rey o Bargas, Crespo ha recordado que ya el pasado mes de agosto pidió al departamento que dirige Sánchez que hiciera públicos dichos protocolos, en previsión de "lo que va a suceder".

"Pese a las advertencias de los especialistas Bienestar Social no ha hecho nada. La consejera a la que denominamos ausente solo aparece para anunciar recortes en las políticas de su área, pero no ha informado de los protocolos de actuación en las residencias" ha condenado.

De ahí que haya reclamado al Gobierno regional PCR "sistemáticos" tanto a los trabajadores como a los residentes, que exista coordinación tanto con la Atención Primaria como con la especializada en caso de que presenten brotes, sistemas de protección adecuados para los trabajadores y contrataciones suficientes que suplan las bajas del personal.

De igual modo, la federación de izquierdas pide espacios de contención para no extender el contagio por toda la residencia y un calendario de desinfección de estos centros, para que se tratan de forma periódica.

"Pedimos absoluta transparencia de lo que ocurre. No puede volver a haber oscurantismo en la gestión de las residencias de ancianos", ha insistido Crespo, que ha incidido en la necesidad de que los familiares de los residentes estén bien informados de lo que ocurre en los centros.

"Si la consejera no actúa, porque se encuentre ausente o superada por los acontecimientos, y no dimite ni es cesada, el presidente Emiliano García-Page tendrá que asumir la responsabilidad de su consejera", ha defendido el líder regional de IU, que ha lamentado que no se haya aprendido nada de "los enormes errores que se cometieron durante el primer confinamiento en las residencias", que registraron "enormes" tasas de mortalidad.

Por último, el coordinador regional de IU ha avalado las medidas adoptadas por el Gobierno regional, como el aislamiento perimetral de la región, decisión que considera adecuada para evitar la entrada y salida de personas que no sean estrictamente necesarias para frenar la pandemia.