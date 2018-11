Alberto Rojo presentará candidatura para encabezar la lista del PSOE en Guadalajara

Actualizado 22/11/2018 12:58:02 CET

GUADALAJARA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha anunciado su decisión de presentar candidatura para encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara, para que esta no sea "una ciudad resignada ni a la deriva, sino una ciudad con vida, alegre, donde se pueda trabajar y disfrutar del ocio".

"Consciente de la responsabilidad que supone, con el ánimo de contribuir a que la ciudad de Guadalajara progrese y sea un lugar mejor para los hombres y mujeres que vivimos en ella y con todo el respeto hacia mis compañeras y compañeros de partido, he decidido presentar candidatura", ha dado a conocer rojo en una publicación en su perfil de Facebook recogida por Europa Press.

"Quienes me conocen saben que no lo hago por ambición personal ni con el ánimo de rivalizar, sino por el deseo de ser útil y de colaborar a que la ciudadanía viva mejor, tenga más servicios, más derechos y una ciudad de la que sentirse orgulloso", ha dicho.

"No queremos una ciudad resignada ni a la deriva, sino una ciudad con vida, alegre, donde se pueda trabajar y disfrutar del ocio. Creo de verdad que para que eso suceda, en Guadalajara tiene que gobernar el PSOE", ha defendido.

"Yo me ofrezco para trabajar por ese objetivo, que compartimos el cien por cien de la militancia del PSOE de la ciudad. Necesito apoyo, mucho, porque además no creo en proyectos personalistas, sino colectivos. Por eso mi decisión tiene mucho que ver con escuchar lo que muchas y muchos me habéis pedido durante estos días. Así que, compañeras, compañeros, como siempre, estoy a vuestra disposición", concluye el mensaje de Rojo.

Alberto Rojo Blas es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el año 2010 trabajaba en la empresa privada, en transporte y logística, hasta que fue nombrado en julio de 2015 delegado de la Junta en Guadalajara.

Fue alcalde de la localidad guadalajareña de Hita entre 2003 y 2011 y diputado regional por esa provincia en la Séptima Legislatura, entre los años 2003 y 2007. Ha sido también delegado provincial de Industria.