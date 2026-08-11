Desactivado el Meteocam en Albacete tras registrarse tres incidencias por las lluvias y tormentas

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ALBACETE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Albacete, activado en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- este lunes.

La desactivación del Meteocam, activado a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se produjo sobre las 22.00 horas de este lunes, tal y como han informado fuentes del 112, tras registrar tres incidencias.

En concreto, hubo avisos por una balsa de agua en Socovos, por el desprendimiento de piedras en Alcalá del Júcar debido a una granizada, a la entrada de las carreteras CM-3201 y AB-209; y por la caída de un rayo que produjo un pequeño incendio forestal en Rincón del Moro, pedanía de Hellín.

La dirección del Meteocam decretó la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias por peligro importante, con precipitación de 30 milímetros acumulada en una hora; y también por tormentas, que elaboró la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para la comarca de Hellín y Almansa. Tormentas que podían ir acompañadas de granizo grande (superior a dos centímetros) y rachas muy fuertes de viento.

Además de estos avisos de nivel naranja, Aemet también emitió para la provincia de Albacete avisos de nivel amarillo por tormentas, para las comarcas de La Mancha albaceteña, y Alcaraz y Segura.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se procedió a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.