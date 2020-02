Diablos y danzantas arrancan La Endiablada de Almonacid del Marquesado

Actualizado 01/02/2020 12:39:14 CET

Chana asegura que el dossier para ser de Interés Turístico Nacional está avanzado: "Pero a los que la llevamos dentro, no nos quita el sueño"

Este sábado, 1 de febrero, arranca La Endiablada en la localidad de Almonacid del Marquesado, festividad en honor a la Virgen de la Candelaria y San Blas que tiñe de color durante cuatro días este municipio conquense.

La fiesta arranca el día de San Ignacio --1 de febrero--, cuando los diablos se congregan en la casa del diablo mayor y se dirigen haciendo sonar sus cencerros hacia la casa del alcalde, acompañados de las danzantas y el pueblo.

Una vez allí, el diablo mayor pide permiso a la autoridad para poder dar comienzo a la fiesta. Los asistentes al acto pueden disfrutar de rosquillos, rosquillas, magdalenas, zurra y anís, ofrecidos por el alcalde, el también presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana.

Tras el ágape, los diablos se dirigen al atrio de la iglesia parroquial, donde rezan por las almas de todos los hermanos diablos difuntos. A continuación, comienzan su recorrido por todo el pueblo, dando inicio al inconfundible sonido que acompañará todo el pueblo durante los siguientes días. Finalmente, se despiden hasta la mañana siguiente

Ya el 2 de febrero, desde las 8.00 horas, los diablos comienzan el día con las primeras luces del día, juntándose en la casa del diablo mayor y comenzando sus vueltas por el pueblo. En primer lugar, acuden a la casa de la Madrina mayor de la Virgen Candelaria para recoger la torta de mazapán de la Virgen que, pasada la fiesta, se sorteará.

Mientras los diablos recorren el pueblo, un grupo de los mismos va de puerta en puerta mostrando la torta de la Virgen a los vecinos. Además recogen en cada hogar dulces para la hermandad de los diablos. Este recorrido los tendrá ocupados gran parte de la mañana hasta poco antes de la procesión y culmina en la iglesia, donde se anticipan las danzas ante la virgen durante un breve tiempo.

A mediodía da comienzo la procesión, uno de los momentos más vistosos del día. Encabeza la procesión el estandarte de la hermandad de la Virgen seguido de los diablos, que danzan y saltan dando carreras a gran velocidad delante de la imagen profiriendo vítores con gran emoción y extraordinario esfuerzo. Tras la Candelaria se sitúan las autoridades y los sacerdotes y, finalmente, las danzantas, que no cesan durante toda la procesión en sus danzas y vítores a la Virgen acompañadas de la música de dulzaina y tambor.

LUNES Y MARTES

El 3 de febrero el día comienza de la misma manera que la jornada anterior, reuniéndose en casa del diablo mayor para comenzar el recorrido por el pueblo. En esta ocasión, los diablos llaman a cada puerta para recoger el dinero que la hermandad empleará en sus gastos. Terminan poco antes de la procesión danzando brevemente dentro de la iglesia.

A las 12.00 horas, la procesión en honor a San Blas tiene el mismo recorrido que la de la Candelaria. El orden de la procesión es el mismo y la única diferencia apreciable está en la mitra episcopal que portan los diablos en lugar del gorro floral de la virgen. Las danzas, los vítores, las carreras y saltos de los diablos alcanzan su punto culminante en honor del santo protector de la garganta y la afluencia de público de los pueblos vecinos, del resto del país y de visitantes extranjeros suele ser aún mayor que la del día anterior.

A continuación tiene lugar la misa, que concluye con la llegada de los diablos a la iglesia. Siguiendo el mismo ritual que el día anterior, se monta el arado y se recitan los dichos en honor a San Blas, momento en que los corazones de los asistentes se vuelven a encoger de la emoción. Finalmente, los diablos danzarán insistentemente dentro de la iglesia y parecen resistirse a abandonar el templo pues saben que no podrán volver a danzar a su patrón hasta el año siguiente.

Ya en jornada vespertina, los diablos vuelven a recorrer todo el pueblo comenzando por las calles situadas hacia poniente y acabando en la plaza. A las 20.00 horas, es la despedida. Los diablos vuelven a dar una vuelta a todo el pueblo, esta vez acompañados por numerosos vecinos que parecen querer disfrutar de la fiesta hasta el último momento.

Cuando llegan a la plaza, rodean al diablo mayor danzando y éste intenta hacerlos callar elevando su porra y haciendo círculos con la misma, lo cual suele conseguir después de varios intentos infructuosos. Cuando por fin cesa el sonido de los cencerros, el diablo mayor eleva la voz para gritar: "¡Viva San Blas!, ¡viva la Candelaria!, ¡vivan las autoridades!, ¡viva el cura párroco!, ¡vivan las danzantas!, ¡vivan los forasteros!, ¡viva el acompañamiento!, ¡viva la endiablada!".

Cada vítor se responde al unísono por los diablos. Finalmente el diablo mayor dice: "Hasta el año que viene, si Dios quiere". Los diablos continúan danzando, resistiéndose a abandonar la plaza hasta que, poco a poco, se van apagando los cencerros, que no volverán a sonar hasta el año siguiente.

El 4 de febrero, día de San Blasillo, aún es festivo aunque los diablos hayan guardado sus cencerros hasta el próximo año. Durante la mañana, las danzantas recorren todo el pueblo danzando los paloteos, cambiando sus castañuelas por palos de madera que golpean en sus danzas unas contra otras. Los vecinos de Almonacid piden un paloteo a las danzantas a cambio de dinero.

Ya a las 21.00 horas, los diablos se reúnen de nuevo, ahora sin sus cencerros y sus vestimentas, para cenar todos juntos. La típica comida es la oveja frita con ajos, que los propios diablos elaboran durante todo el día.

HACIA EL INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Esta festividad, de Interés Turístico Regional, está en el camino para escalar de categoría hasta el Interés Turístico Nacional. El alcalde de la localidad, Álvaro Martínez Chana, ha explicado a Europa Press que ya cuentan con el dossier muy avanzado, si bien ha reparado en la dificultad de cumplir con una normativa que data del año 1986 y pide unos requisitos desactualizados, como impactos en prensa escrita, ahora que los periódicos "están desaparecidos2.

Aunque ya han recabado impactos en medios como The Guardian y Fox News que otorgan a la festividad "la suficiente envergadura" como para conseguir esta catalogación, ha reconocido que "no es una cuestión que quite el sueño".

"Es una fiesta que tiene muchos siglos. El prestigio ya lo tenemos, aunque el reconocimiento venga bien. Los que somos de allí, ya lo llevamos dentro. No nos quita el sueño", ha aseverado.