La Diputación de Ciudad Real moviliza más de 7 millones de euros para inversiones y ayudas a los municipios

Pleno en la Diputación de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes en sesión plenaria actuaciones y asignaciones económicas por un importe global de 7.045.000 euros, destinadas principalmente a financiar inversiones, servicios y gastos de funcionamiento de los ayuntamientos de la provincia.

La mayor partida corresponde a una modificación presupuestaria de 5,02 millones de euros, financiada con remanente de tesorería, de los que cerca de 4,94 millones irán destinados a subvenciones nominativas para inversiones municipales.

Entre las principales cantidades figura la destinada a Ciudad Real capital, que recibirá 942.000 euros para cubrir las pistas deportivas de Puerta de Santa María.

La Solana contará con 178.000 euros para mejorar el alumbrado público; Membrilla, con 169.000 euros para vehículos, maquinaria y distintas mejoras; y Los Cortijos recibirá 157.000 euros.

También se contemplan 147.000 euros para Llanos del Caudillo, 133.000 para Guadalmez, 120.000 para Horcajo de los Montes, 119.000 para Almuradiel, 100.000 para Almagro y 95.000 euros tanto para Alcázar de San Juan como para Valdepeñas.

Las actuaciones abarcan desde pavimentación de calles y caminos, saneamiento o rehabilitación de edificios hasta instalaciones deportivas, adquisición de vehículos y maquinaria, alumbrado o mejora de espacios públicos.

A estas inversiones se suman otros 728.000 euros para actuaciones en once municipios, entre ellos Puertollano, que recibirá 165.000 euros para recuperar vías verdes y rehabilitar la antigua estación ferroviaria de Cabezarrubias del Puerto, y Tomelloso, con 150.000 euros para un edificio sociocultural y juegos infantiles.

El Pleno ha aprobado además más de un millón de euros para sufragar gasto corriente de 44 ayuntamientos y otros 240.000 euros para infraestructuras turísticas en Agudo, Argamasilla de Alba y Moral de Calatrava.

EL PSOE DENUNCIA "SECTARISMO" Y RETRASOS EN LOS PAGOS

El portavoz socialista, José Manuel Bolaños, ha criticado que todas las ayudas distribuidas dentro de la partida de infraestructuras turísticas hayan recaído en municipios gobernados por el PP, mientras permanecen 320.000 euros sin ejecutar y existen solicitudes de ayuntamientos socialistas pendientes desde hace meses. Entre ellas ha citado proyectos de Ballesteros de Calatrava, Villahermosa, Manzanares, Alhambra y Poblete.

El portavoz del PSOE ha denunciado además retrasos en el abono de subvenciones ya aprobadas a los ayuntamientos y ha exigido que las ayudas lleguen "en tiempo y forma". "Los pueblos necesitan certezas y fechas de pago, no solo anuncios y expedientes aprobados sobre papel", ha señalado.

Frente a estas críticas, la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha rechazado que exista "sectarismo" en el reparto y ha asegurado que, en virtud de un "acuerdo no escrito", al PSOE le correspondían precisamente esos 320.000 euros. Según ha explicado, esa cantidad no se ha distribuido porque los socialistas no presentaron proyectos al servicio encargado de tramitar las subvenciones, algo que ha resumido afirmando que "se les ha olvidado".

GESTIÓN DE LANZA

A raíz de la dimisión del hasta ahora director del medio de comunicación público Lanza, que depende de la Diputación, Jacobo Pérez, la diputada socialista Vanessa Irla ha cuestionado que Julia Yébenes vuelva a asumir la dirección del medio después de haber sido cesada en abril de 2025 y ha pedido al Gobierno provincial que explique qué ha cambiado desde entonces.

También ha criticado que los representantes del PSOE en el Consejo de Administración conocieran la decisión por la prensa.

La presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Pelayo, ha explicado que Jacobo Pérez dejó el cargo por motivos personales y que Yébenes ha asumido las funciones de dirección para garantizar la continuidad del periódico.

Pelayo ha defendido además el trabajo de la plantilla y ha rechazado utilizar este relevo como elemento de confrontación política.