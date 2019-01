Diputación Cuenca estudia qué medidas tomar tras las "difamaciones" contra el Albergue de Animales

Actualizado 19/01/2019 11:54:15 CET

La Diputación de Cuenca se encuentra estudiando qué medidas tomar tras las "difamaciones" vertidas contra el Albergue Provincial de Animal que están surgiendo en los últimos meses, principalmente a través de redes sociales.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press, la diputada y presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Paloma García Casado, quien no ha dudado en tacharlas como "totalmente falsas".

"Estamos ya muy cansados con toda la difamación que hay en torno al Albergue y no vamos a consentir que se divulgue una información que en teoría busca un sentimiento en el ciudadano, cuando desde aquí lo que queremos es despertar esa sensibilidad, pero hacia la adopción", ha expresado la diputada.

Ha considerado que esa gente "ya podría gastar las energías en hacer una difusión muy adecuada de cómo se puede adoptar, qué condiciones tienen que tener los animales, que condiciones tienen que tener las personas que tienen los animales, etc., porque difundir información que no es la adecuada, me parece engañar a la gente".

Entonces, ha proseguido García Casado, que estén estudiando qué medidas tomar. "No descartamos incluso alguna medida legal, porque esto ya no puede ser, porque lo único que están consiguiendo es que la gente no se acerque al Albergue para adoptar, lo único que consiguen con esas cosas es el efecto contrario".

La presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial también ha indicado que desde que la empresa Alosan lleva la gestión del Albergue, el nivel de adopciones" ha subido muchísimo, porque antes a la gente se le decía que no había perros en adopción". "Con esas campañas de desprestigio que hacen, consiguen que no se adopten a los perros que están en el Albergue".

SACRIFICIO CERO Y MÁS DE 60.000 EUROS INVERTIDOS

García Casado también ha aseverado que "nunca" han hecho "ningún sacrificio". La capacidad del Albergue oscila entre los 120 y los 130 perros, "y no ha subido porque la gente los adopta. Solamente hay algún sacrificio relacionado por temas veterinarios". En esta línea, la diputada ha asegurado que, si el profesional indica que tiene que ser sacrificado por diferentes motivos, "se hace", pero nunca porque salga de nosotros, ya que recogemos a todos los perros y cada uno de ellos es atendido".

En los últimos dos años, según la diputada, la institución provincial ha invertido más de 60.000 euros en obras para mejorar las instalaciones del Albergue. García Casado detalla que se reparó toda la valla que circunda la instalación, se han arreglado canalizaciones, se han hecho cheniles nuevos en la parte trasera, o se han instalado sistemas de calor.

Además, ha detallado que Alosan también ha invertido en obras, reparando separadores entre las casetas de los perros para evitar que se transmitan enfermedades entre ellos, y con la instalación de nuevos bebederos.

CUIDADO DE LOS PERROS DEL ALBERGUE

"Los perros están atendidos todos los días", ha asegurado García Casado, quien ha añadido que hay una técnico veterinaria que está allí. "Lo que no puede ser es que sin estar dentro y sin saber cómo va el tema, digan todas esas cosas. En el albergue se les alimenta, se les cuida, se les da tratamiento veterinario cuando hace falta, y además todo eso están en los registros de la Oficina Comarcal Agraria (OCA)". Ha indicado que todos son documentos oficiales, con registro de la Junta, que son públicos y si la gente los pidiera, podrían acceder a ellos.

La diputada ha enseñado a Europa Press uno de esos documentos, con el sello de entrada en el Registro de la OCA, en el que consta la recogida de un perro en Atalaya del Cañavate. Ahí sale indicada la recogida, la raza del canino, los tratamientos veterinarios --en este caso una desparasitación-- y las curas que le hacen --una en una almohadilla trasera izquierda y otra en una mordida que trae en una oreja--.

En una segunda hoja, se muestra la recogida de otro animal en la localidad de Arcas, donde aparece el antibiótico que la veterinaria ha considerado oportuno administrar, la cantidad, y los motivos.

"Los animales comen todos los días, están atendidos. Lo que tiene que entender la gente es que seguramente el 80% o el 90% de los animales que recogemos, muchos están en malas condiciones". Así, ha detallado que han recogido cachorros que estaban en el río metidos en una bolsa, animales con heridas de bala y otros con enfermedades graves. "Siempre intentamos que salgan hacia adelante, pero cuando no se puede, no se puede. En esas condiciones es difícil recuperar a muchos animales".

"Los que entran y se pueden recuperar, en la OCA tienen su informe e incluso si tienen que ser trasladados a otras de las residencias que tiene la empresa adjudicataria en Numancia de la Sagra para tener un tratamiento más especial, como intervenciones quirúrgicas, y cuando están recuperados vuelven a Cuenca", ha proseguido la diputada.

DATOS DE ADOPCIONES EN 2018

Por último, García Casado ha desvelado que, a lo largo del 2018, a falta de los datos definitivos, se han logrado casi las 70 adopciones. Al cierre de 2017, el Albergue había entregado en adopción a un total de 63 perros. Ha destacado los meses de marzo, abril, julio y noviembre como los más favorables a las adopciones.

Además, a lo largo del pasado año los encargados del Albergue de Animales efectuaron 115 desplazamientos a otros puntos de la provincia para recoger a aquellos perros que han sido abandonados.

En la actualidad, quien quiera adoptar un perro del Albergue Provincial de Cuenca puede pasarse directamente por las instalaciones. O si lo prefieren, también pueden pedir cita previa en el correo electrónico que aparece en la sección del Albergue en la página web de la Diputación.