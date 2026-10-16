Diputación de Guadalajara insta a la CHT a denegar la concesión de agua del Sorbe pedida por el Canal de Isabel II

Pleno de la Diputación de Guadalajara - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado una moción de once puntos en la que manifiesta su rechazo a que se conceda al Canal de Isabel II (CYII) una concesión de 50 hectómetros cúbicos anuales del agua del Sorbe. También pide que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) aumente la concesión de caudales al sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) y las mancomunidades Campiña Baja y La Muela.

La moción aprobada ha sido presentada formalmente por el Grupo Socialista de la Diputación, tras, según ha informado la institución provincial, haber rechazado en la anterior sesión los grupos de PP y Vox la propuesta entonces formulada por el equipo de Gobierno para aprobar una declaración institucional en el mismo sentido que fuera suscrita por todos los miembros de la Corporación Provincial.

Finalmente, la moción en defensa del uso prioritario del agua del Sorbe para el sistema de abastecimiento de la MAS, que engloba a 44 municipios --43 de la provincia de Guadalajara en el Corredor del Henares y en la Campiña y la localidad madrileña de Alcalá de Henares-- se ha aprobado con los votos favorables de los diputados del PSOE. Los grupos políticos de PP y Vox han votado en contra de esta moción.

El portavoz del Grupo Popular, Román García, ha defendido el voto en contra de su formación, acusando a los diputados socialistas "de perseguir únicamente un objetivo político". "Ustedes solo quieren crear una nueva guerra del agua, poniendo en el foco y como enemigo al Partido Popular y a la Comunidad de Madrid", ha afirmado García.

El portavoz 'popular' ha afirmado que en la provincia, cada vez que el PSOE tiene "jaleos gordos" que tapar, sale "agitando el tema del agua como una guerra partidista y territorial, en lugar de aportar soluciones".

De su lado, el diputado y portavoz de Vox, José Luis Arcángel, ha dicho que "el problema no es que el agua llegue a Madrid, sino conceder más agua de la que realmente puede garantizarse, poniendo en peligro el abastecimiento actual o futuro de nuestros municipios", ha explicado Arcángel, defendiendo que sean los informes técnicos los que determinen la viabilidad de la solicitud.

Asimismo, ha cuestionado que el PSOE exija denegar la concesión antes de concluir el procedimiento, cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, es la competente para resolverlo.