La Diputación de Toledo incorpora cuatro nuevos puntos de la Red de Miradores y Observatorios

Mirador astronómico de Pelahustán. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la incorporación de cuatro nuevos espacios a la Red de Miradores y Observatorios de la Provincia de Toledo, una iniciativa impulsada por la institución provincial para acercar a vecinos y visitantes al conocimiento del patrimonio natural, paisajístico, histórico y medioambiental de los municipios toledanos.

Con esta nueva adhesión, la red provincial alcanza los 26 miradores y observatorios distribuidos por diferentes comarcas de la provincia, consolidándose como un recurso turístico y educativo que contribuye a descubrir la riqueza y diversidad del territorio.

Los nuevos espacios incorporados son el mirador estelar 'Fuente de la Guinda', en Fuensalida; el observatorio de aves 'Laguna 3', en La Guardia; el mirador astronómico de Pelahustán; y el mirador del castillo de Polán, según ha informado la Institución provincial.

La Red de Miradores y Observatorios de la Provincia de Toledo fue creada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación con el objetivo de promover un conjunto de infraestructuras dedicadas a la observación y al conocimiento del patrimonio histórico, el paisaje, el espacio astrofísico, la biodiversidad animal y otros elementos vinculados al medio natural.

La iniciativa forma parte de la apuesta de la Diputación de Toledo por generar oportunidades de desarrollo en los municipios, especialmente en el medio rural, favoreciendo un turismo sostenible ligado a los recursos propios de cada localidad y contribuyendo a fijar población mediante la valorización del patrimonio natural y cultural.

UNA RED PARA DESCUBRIR LA PROVINCIA DESDE NUEVAS PERSPECTIVAS

Los cuatro nuevos recursos se incorporan a un conjunto de espacios ya consolidados en localidades como Villacañas, Los Navalucillos, Noez, Almonacid de Toledo, La Iglesuela del Tiétar, Lillo, El Real de San Vicente, San Pablo de los Montes, Madridejos, Navamorcuende, Dosbarrios, Miguel Esteban, La Villa de Don Fadrique o Menasalbas.

Los miradores permiten contemplar y comprender paisajes singulares, elementos históricos o espacios de interés geográfico, mientras que los observatorios facilitan el acercamiento a la fauna y a la biodiversidad de la provincia.

A ello se suman los espacios dedicados a la observación astronómica, que ponen en valor la calidad del cielo nocturno de numerosos municipios toledanos.