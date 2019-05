Dolz se compromete a reestructurar el suelo industrial de Cuenca y promocionarlo las principales ferias

Publicado 21/05/2019 11:48:38 CET

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cuenca, Darío Dolz, se ha comprometido a reestructurar el suelo industrial para dar cabida a cualquier tipo de industria que quiera implantarse en la ciudad y a promocionarlo a precios asequibles en las principales ferias nacionales del sector, como SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) o SIL (Salón Internacional de la Logística de Barcelona).

Dolz, que se ha reunido con el Comité Ejecutivo de Ceoe Cepyme Cuenca junto al cabeza de lista del PSOE a las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Emiliano García-Page "ayudará a atraer inversiones a las ciudad".

Sin embargo, según ha informado en nota de prensa el partido, considera que, a diferencia de lo que ha pasado en la actual legislatura, "el Ayuntamiento tiene que ser proactivo y salir a buscar empresas que se quieran instalar en Cuenca".

Para ello, propone trazar una estrategia para la captación de empresas que incluiría la promoción del suelo industrial de Cuenca a precios asequibles en las principales ferias y foros especializados del sector.

"No vamos a esperar a que vengan a buscarnos, vamos a ir nosotros a decirles que Cuenca es una ciudad bien comunicada, segura, saludable, con una gran calidad de vida donde merece la pena invertir y vivir", ha dicho Dolz, que fija la vista sobre todo en empresas de perfil tecnológico, que no requieren grandes infraestructuras y no contaminantes.

Como ejemplo se ha referido a Serbatic, una empresa dedicada a prestar servicios de tecnologías de la información y comunicaciones a grandes compañías que se ha instalado en Cuenca esta legislatura, de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha, y que ha dado empleo estable a más de 65 personas.

No obstante, Dolz es consciente de que es necesario que se asienten en Cuenca otro tipo de empresas que requieran mano de obra de menor cualificación y en este punto ha lamentado que en los últimos meses al menos dos proyectos de estas características hayan renunciado a instalarse en Cuenca por las trabas burocráticas que se han encontrado.

En este sentido, ha avanzado que otra de las medidas introducidas en su programa electoral es agilizar la concesión de las licencias municipales de modo que si en un plazo general de 45 días no se han resuelto se devuelvan las tasas.

"Por supuesto, sabemos que la persona que solicita una licencia lo que quiere es que se ha concedan, no que le devuelvan el dinero, pero es una forma de obligarnos a ser más diligentes", ha explicado el candidato del PSOE.

REORDENACIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL Y APROBACIÓN DEL POM

No obstante, el aspirante socialista a la Alcaldía de Cuenca considera necesario la reordenación del suelo industrial existente y la mejora de los polígonos de la ciudad desde el punto de vista de los servicios, como la recogida de residuos, seguridad, conexión a internet, accesos.

Asimismo, ha abogado por aprobar definitivamente el Plan de Ordenación Municipal (POM) para dotar a la ciudad de más suelo industrial a disposición de las empresas.

"Si queremos atraer inversión a Cuenca es importante vender nuestra ciudad en positivo, como un lugar donde merece la pena abrir un negocio y quedarse a vivir", ha indicado Dolz, que ha rechazado la postura de otras formaciones políticas que la imagen que están dando de la ciudad es que "se muere".