Dolz observa reactivación económica del turismo en Cuenca y pide a turistas y conquenses cautela y uso de mascarilla

CUENCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado este lunes que, tras dos fines de semana de libre movilidad, ya está observando "reactivación económica" en el sector turístico de la capital, pidiendo tanto a turistas como conquenses cautela y el uso de mascarillas entre otras medidas sanitarias.

A preguntas de los medios de comunicación durante la inauguración de una exposición, el primer edil de la capital ha indicado que se está viendo cómo ya hay turismo en la ciudad. "De hecho, casi todos los establecimientos del Casco Antiguo, que es la zona más turística, están abiertos y en pleno funcionamiento", ha expresado.

De esta forma, a su juicio, "las terrazas se llenan a medio día con las comidas" y son gente "prácticamente que vienen de otras localidades tanto nacionales como internacionales". "De hecho, hace poco vimos a un grupo de mexicanos que venían de Madrid, pero no sabemos si vivían allí o venían desde México.

Por tanto, Dolz no ha dudado en indicar que se está viendo "reactivación económica", añadiendo que "tenemos que ser muy cautos". "Estamos viendo que están apareciendo rebrotes en diferentes localidades de la geografía española", por lo que ha pedido cautela, uso de mascarilla, higiene de manos y distancia entre las personas "para que no nos pase lo que está ocurriendo en Lérida, Galicia o Albacete".

"Tenemos que seguir con todas las medidas en funcionamiento, no relajarnos, porque esto no ha pasado. No podemos dar pasos en falso. Estamos abiertos a la llegada del turismo, pero respetando unas normas básicas de sanidad. Es una labor de todos que no volvamos a situaciones de confinamiento durante muchísimos días. Nadie lo desea y pido responsabilidad a todos", ha aseverado el regidor de Cuenca.