Dos ediles de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Seseña se dan de baja del Grupo por discrepar de la portavoz

TOLEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS

Los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) - Raúl Jiménez María del Carmen Jiménez se han dado de baja por las "discrepancias" con la actual portavoz del grupo, Verónica Soto. Consideran que ser concejales no adscritos "lejos de parecer una desventaja" les "va beneficiar a la hora de poder presentar ideas para el municipio".

"Los motivos lejos de ser nuevos han ido acrecentándose durante estos últimos meses. La situación con la portavoz y concejal electa del partido no ha hecho más que empeorar, y no viendo ninguna intención del secretario de Acción Institucional y del secretario de Organización de Castilla-La Mancha por tomar medidas disciplinarias acordes a su comportamiento, no hemos visto otra solución que nuestra salida del Grupo Municipal", ha indicado en un comunicado Jiménez.

"No podemos consentir más, que nuestra imagen y la de nuestros compañeros se vea corrompida por los extremos comportamientos de esta persona que ni nos escucha ni nos representa, todo por su eterno afán de protagonismo", ha añadido.

"Las razones son muchas, ya que llevamos desde hace dos años aguantando su individualismo y su afán de protagonismo, pero, llega un punto, en el que el vaso rebosa, basándome en los últimos meses, sus continuas mentiras en redes sociales, no informarnos de los eventos del ayuntamiento a los que nos invitaban, la información sesgada y tergiversada que nos proporcionaba, tras las reuniones de portavoces del ayuntamiento, la presentación de propuestas sin contar con nosotros, no esperaba ni a que las leyéramos, y romper la disciplina del voto, justificando su voto con las mismas palabras que el portavoz del PP en las comisiones, es la gota que colma el vaso", ha indicado.

Según Jiménez este proceder provocó que los ediles salientes solicitaran el cambio de portavoz, "ya que desde un principio con el anterior concejal Juan López Díaz, decidimos que este cargo se alternara cada año".

"Pero la portavoz se puso en contacto con el secretario de Acción Institucional y el secretario de Organización y la contestación fue, que no estábamos autorizados para realizar el cambio de portavoz. Por lo tanto, presentamos nuestra dimisión del partido, aun así, nos convencieron para que les diéramos 48 horas para solucionarlo, o bien quitándole la portavocía, o bien expulsándola por saltarse las normas".

"48 horas que les dimos, pero, cual fue nuestra decepción, que pasado este tiempo, nos dicen que presentemos un informe, y que a ella le ha pedido lo mismo, informe que no irá a ninguna parte, puesto que ahora el partido de Ciudadanos está sin cargos, o cargos en funciones, debido a su reestructuración".

"Sentimos que nos han tomado el pelo, que están intentando hacer tiempo y alargar la situación insostenible. Queremos pasar página, cerrar el capítulo y empezar a trabajar y presentar propuestas que, si permitan resolver los problemas, el desarrollo y el progreso del municipio, aunque sea sin siglas políticas. Lejos de parecer una desventaja, creemos que ser un verso libre, nos va beneficiar a la hora de poder presentar nuestras ideas para el municipio", ha concluido Jiménez.