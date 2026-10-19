Ecologistas pide a Junta mejorar la calidad del aire tras causar la contaminación por ozono 500 muertes al año en C-LM

Cartel del informe. - ECOLOGISTAS

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno regional la urgente elaboración de los planes autonómicos de mejora de la calidad del aire, pendientes desde hace años, que permitan aplicar medidas eficaces para atajar la contaminación por ozono.

La organización ha realizado esta petición tras el informe anual sobre la contaminación por ozono en España, que analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 en casi 500 estaciones oficiales de medición, entre ellas 27 situadas en Castilla-La Mancha.

En nota de prensa, la organización explica que el ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte --en especial los vehículos diésel--, las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante típico de primavera y verano.

Según Ecologistas, desde el punto de vista meteorológico, el año 2026 ha sido muy propicio para la formación y acumulación de ozono, con un periodo primaveral muy cálido y de gran actividad vegetal, tras las cuantiosas lluvias invernales, y el verano más tórrido desde hace al menos siglo y medio, incluyendo cuatro intensas y prolongadas olas de calor y la avalancha de incendios forestales de los meses de julio y agosto, resultado todo ello del cambio climático global.

No obstante, durante 2026 los niveles de ozono han sido en Castilla-La Mancha algo más bajos que en 2025 y años anteriores a la pandemia de la COVID-19, con un descenso del 13% en relación al promedio de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud registradas en el periodo 2012-2019, aunque todavía en niveles muy elevados.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el nuevo valor objetivo para la protección de la salud aprobado para 2030 por la Unión Europea. De acuerdo a este umbral, que se evalúa por periodos de tres años consecutivos, el aire contaminado por ozono habría afectado durante el trienio 2024-2026 a un millón de personas en Castilla-La Mancha, el 47% de la población.

"En otras palabras, una de cada dos castellanomanchegas ha respirado en 2026 un aire que incumpliría el nuevo estándar legal de la Unión Europea. Considerando el obsoleto valor objetivo establecido por la normativa todavía vigente, la población que habría respirado aire con más ozono del permitido en el trienio 2024-2026 alcanzaría a los 620.000 habitantes de la zona Norte de Toledo, cuya población habría respirado en 2026 un aire que todavía incumple el obsoleto estándar legal actual del ozono, tras década y media de su entrada en vigor", alertan.

Finalmente, si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricto que el objetivo legal y más acorde con la protección de la salud, el aire contaminado por ozono "ha afectado en 2026 a la totalidad de la población castellanomanchega".

Según Ecologistas, durante este verano se han producido además 43 superaciones del umbral de información a la población, en la Zona Norte de Toledo y en la Comarca de Puertollano. En ésta última zona también se ha rebasado en cinco ocasiones el umbral de alerta.

Las cinco zonas donde en el trienio 2024-2026 se ha incumplido el nuevo objetivo legal en al menos una estación (Campiñas y Sierras de Guadalajara y Cuenca, Aglomeración de Guadalajara, Oeste de Castilla-La Mancha, Norte de Toledo y Comarca de Puertollano) suman 1,2 millones de habitantes, el 55% de la población castellanomanchega.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide a la Junta de Castilla-La Mancha la urgente elaboración en todas ellas de los preceptivos planes autonómicos de mejora de la calidad del aire.

"La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año hasta 500 muertes en Castilla-La Mancha, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias".

Durante el verano de 2026, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado un exceso de 190 muertes atribuibles al efecto combinado de las elevadas temperaturas y la mayor exposición asociada a contaminantes como el ozono.

Dicho esto, la organización ha alertado de que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

"La página web de calidad del aire autonómica no ofrece datos en tiempo real ni permite la descarga de los datos históricos de las estaciones privadas".

"La Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario durante los episodios de ozono, careciendo del obligado protocolo de actuación frente a los mismos en Puertollano, por lo que no contempla la limitación de la actividad del polo petroquímico".

En cuanto a las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono, Ecologistas cita a la disminución del tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, penalizar fiscalmente los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas macrogranjas.