Una editorial publicará la novela del torrijeño Luis Jacinto Gómez 'No contéis lo que sucedió en Valeria'

TOLEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Alfonsípolis publicará la novela de Luis Jacinto Gómez 'No contéis lo que sucedió en Valeria', que ha resultado ganadora del premio de novela histórica 'Ciudad de Valeria', que esta población convoca habitualmente uniéndolo a sus Jornadas Romanas.

'No contéis lo que sucedió en Valeria' está ambientada en la época romana y se encuentra protagonizada por un grupo de jóvenes procedentes de la ciudad de Segóbriga que acuden a Valeria invitados con sus familias a un gran banquete. Ellos deciden esa noche, a modo de aventura, escapar del banquete sin avisar, marchándose a las afueras de la ciudad.

Pero se desata una tormenta y como explica el escritor y periodista Luis Jacinto Gómez Escobar, natural de Torrijos (Toledo), "en medio de esa tormenta, ven, al borde de un precipicio, a un joven como ellos, que tiene la mirada perdida, que no saben qué hace ahí y les mira, les pide que guarden silencio, que guarden su secreto", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Cuando se va el relámpago, todo se vuelve oscuridad y ese joven ha desaparecido. Ellos no han hecho nada por ayudar, no han hecho nada por preguntar qué le ocurre y vuelven un poco atemorizados por no haberle socorrido, así que deciden que lo mejor es no contar nada, hacer como si no hubiesen estado allí, como si no hubiesen sido testigos de lo que ha pasado pero cuando vuelven a su ciudad, a Segóbriga y pasan dos años, de repente, ese joven vuelve a estar por sus calles, por las calles de su ciudad y empiezan a recibir mensajes relacionados con aquello que ocurrió", narra Gómez.

Es una novela de las que enganchan y atrapan al lector, ofreciéndole un papel activo, al invitarle a estar atento a todos los detalles que se van desgranando capítulo a capítulo para descubrir qué fue lo que pasó. "Lo de no contéis es porque llegan a ese pacto de hacer como si no hubiera ocurrido nada, a veces nos puede pasar a todos, ser testigos de algo raro pero hacer como que no estamos ahí, que no lo vemos y no hacer nada por intentar solucionar algo que puede estar mal", confiesa el autor.

Para quienes ya estén intrigados, la buena noticia es que el premio 'Ciudad de Valeria', contempla la publicación de esta novela, si bien aún hay que esperar para conocer exactamente cuándo se podrá adquirir un ejemplar. Por lo pronto, el próximo mes de agosto, el escritor viajará a la ciudad conquense para recibir el galardón, que este año no se entregará en las Jornadas Romanas al no celebrarse como consecuencia de la pandemia, pero sí se está barajando que la entrega tenga lugar en una gala amenizada con cena y concierto. En lo que respecta al hecho de que Editorial Alfonsípolis vaya a publicar la novela, el escritor reconoce que "es lo que más ilusión me hace".

Para comenzar, el torrijeño, periodista en el diario 'La Tribuna de Toledo', asegura que escribe fundamentalmente para pasarlo bien, "escribo historias que me guste escribir, como es algo que hago por afición, tiene que ser algo que no se me convierta en algo aburrido o exigente o que me frustre".

Cabe destacar además que no es el primer premio literario que recibe Luis Jacinto Gómez, ganador también, entre otras cosas, de un certamen de novela juvenil de Navalmoral de la Mata (Cáceres).