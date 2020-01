Educación sugiere a los sindicatos el 20 de junio como fecha provisional de inicio de oposiciones a Secundaria

Actualizado 29/01/2020 15:13:47 CET

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha propuesto a los sindicatos, en la Mesa Sectorial que se ha celebrado este miércoles, que la fecha provisional de inicio de las oposiciones a enseñanzas medias --Secundaria, Formación Profesional y Música y Artes Escénicas-- será el 20 de junio y finalizarán el 31 de julio. Extremo que han confirmado fuentes de la Administración, insistiendo en que se trata de una fecha provisional.

En un comunicado, Anpe ha indicado que en dicha Mesa Sectorial se ha negociado el borrador de la convocatoria de Oposiciones de Enseñanzas Medias, que se publicará a mediados de febrero y cuyas pruebas darán comienzo el 20 de junio.

El sindicato ha indicado que ha sido posible la convocatoria 716 plazas para la oferta de empleo público, ya ANPE fue el único sindicato que la apoyó, por lo que añade que gracias a su voto, como sindicato mayoritario de Educación en Castilla-La Mancha, ha sido suficiente para aprobar la oferta de empleo público, con el fin de consolidar el empleo docente.

Además, añade que con esta oferta de empleo con el número máximo de plazas que permiten las limitaciones legales, se situará por debajo del ocho por ciento la tasa de interinidad en los centros de enseñanzas medias de la región, hecho que aportará estabilidad a los centros educativos.

Según los borradores presentados y la información facilitada por la Administración, añade el sindicato, la convocatoria de oposiciones se publicará a mediados de febrero, y el plazo de presentación de solicitudes será del 19 de febrero al 9 de marzo.

La fecha provisional de inicio de las pruebas será el 20 de junio y finalizarán el 31 de julio. "La fecha final de inicio de las pruebas dependerá de la fecha que fijen las regiones limítrofes para evitar el efecto llamada", ha manifestado el sindicato

Se prevén más de 115 tribunales en toda la región, reduciendo la ratio de opositores por tribunal. En las especialidades donde la prueba práctica no tenga carácter colectivo la ratio bajará de 80 aspirantes, "respondiendo así a una demanda histórica de ANPE, mientras en el resto de especialidades estará por debajo de 100 solicitudes presentadas por tribunal".

ANPE ha vuelto a solicitar un cambio profundo del sistema de acceso, pidiendo en la Mesa Sectorial a la Consejería de Educación reducir en todas las especialidades la ratio de opositores por tribunal por debajo de 80; ubicación de tribunales de las especialidades más numerosas en todas las provincias; formación inicial para tribunales en todas las provincias; revisión de las causas de exención e incremento de las mismas; publicación lo antes posible de los criterios de actuación y de evaluación por parte de la comisión de selección.

El sindicato ha solicitado también a la Consejería de Educación la convocatoria de plazas de catedráticos, ya que no se convocan desde 2002. "Estas plazas no dependen de la tasa de reposición y no afecta a esta oferta de empleo público aprobada y el objetivo es llegar al máximo del 30% de la plantilla que permite la LOE".

Además, ha pedido que se reconozcan los servicios prestados para el baremo de las oposiciones a aquellos funcionarios interinos con más de cinco meses y medios trabajados durante un curso, tal y como se aplicaba antes de los recortes de 2012 y que ya han recuperado los docentes interinos en otras comunidades, como Castilla y León, para evitar así la discriminación de los funcionarios interinos de Castilla-La Mancha.

CESIF CONSIDERA LAS PLAZAS INSUFICIENTES

De su lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que las 716 plazas de docentes de Enseñanzas Medias son escasas para afrontar las necesidades de las plantillas de los centros públicos de la región.

En nota de prensa, agradece el adelanto de la negociación de la convocatoria de oposición porque supone agilizar el proceso y adelantar las características de las pruebas para las aspirantes, pero considera que el Ejecutivo de Emiliano Gacía-Page debería haber convocado más de 900 plazas.

"En la actualidad están trabajando más de 2.100 interinos en Enseñanzas Medias con vacante completa, por lo que esas 716 plazas son claramente insuficientes para bajar el porcentaje de interinidad, más de un 20 por ciento en la región. Así, la proyectada estabilización del empleo docente incumple con los acuerdos nacionales firmados por CSIF en 2017 y 2018 que tenían como objetivo bajar la tasa de interinidad al 8 por ciento", ha manifestadi.

Por otra parte, y tras comunicar las sedes en las que se llevará a cabo el proceso selectivo, CSIF no entiende que las materias en las que hay más aspirantes --Lengua castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas-- se lleven a cabo en Ciudad Real. De hecho, la Consejería de Educación no ha explicado los criterios geográficos de ubicación de los tribunales de oposición.

En Ciudad Real también se llevarán a cabo los exámenes de Procesos de Gestión Administrativa y Sistemas y aplicaciones informáticas. En Toledo se celebrarán las pruebas de Física y Química, Biología y Geología, Educación Física, Sistemas Electrónicas y Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico; Filosofía, Dibujo Francés y Economía; Orientación educativa, Tecnología, Piano y Lenguaje musical en Cuenca; Geografía e Historia, Administración de Empresas, Informática y Procesos comerciales en Albacete.