Empieza a deliberar el jurado que enjuicia a dos varones acusados de la muerte de dos empresarios en Ciudad Real

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio con tribunal de jurado popular por el doble crimen de Manzanares ha quedado este lunes en manos de sus nueve miembros, que desde las 13.00 horas deliberan a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real después de recibir el objeto del veredicto.

La entrega se ha producido en torno a las 12.00 horas, según han informado fuentes judiciales, una vez finalizada la vista iniciada el pasado 5 de octubre por las muertes de los empresarios J.M.G.B., desaparecido en 2019, y J.M.I.F., en 2022.

El objeto del veredicto recoge los hechos sobre los que los miembros del tribunal popular tendrán que pronunciarse.

A partir de ellos deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados y la participación que consideran probada de cada uno en los hechos sometidos a juicio.

La Fiscalía solicita 46 años de prisión para J.C.V., al que considera autor de los dos asesinatos, y 19 años para G.R.E., al que acusa como cómplice en ambos y al que aplica la atenuante de confesión por su posterior colaboración con los investigadores.

DOS CRÍMENES SEPARADOS POR TRES AÑOS

Durante estas dos semanas, el jurado ha escuchado a investigadores de la Guardia Civil, familiares, personas del entorno de los acusados, peritos y finalmente a los propios procesados.

La causa reúne dos muertes ocurridas con tres años de diferencia y vinculadas, según la Fiscalía, a un móvil económico.

J.M.G.B. desapareció en junio de 2019 después de reclamar dinero relacionado con la venta de un vehículo. Sus restos terminaron repartidos entre diferentes lugares y parte de ellos fueron arrojados a un pozo.

En julio de 2022 desapareció J.M.I.F., después de recoger 50.000 euros en efectivo como parte del pago por la venta de una finca. Su cadáver apareció en marzo de 2023 en otro pozo de una finca de Valdepeñas.

Precisamente la investigación de esta segunda desaparición terminó siendo clave para esclarecer también la primera.

Tras la detención de los principales investigados, G.R.E. prestó declaración ante la Fiscalía y aportó información que permitió localizar los restos de J.M.G.B., desaparecido desde hacía casi cuatro años.

DOS VERSIONES ENFRENTADAS

Uno de los momentos centrales del juicio llegó con las declaraciones de los dos principales acusados, que habían solicitado hacerlo al final de la práctica de la prueba y solo respondieron a sus respectivos abogados.

J.C.V. negó haber matado a los dos empresarios y sostuvo que dos terceras personas diferentes fueron responsables de sus muertes, aunque no las identificó ni ofreció descripciones sobre ellas.

G.R.E., por su parte, no mencionó la existencia de esos terceros y aseguró que no participó en ninguna de las muertes, sino únicamente en la posterior ocultación de los cadáveres.

Defendió que actuó por miedo, bajo amenazas y coacciones de J.C.V., y pidió perdón a las familias por no haber denunciado los hechos antes.

Las versiones de ambos también chocaron sobre aspectos como el descuartizamiento de J.M.G.B. o el traslado del vehículo y el cadáver de J.M.I.F.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo íntegramente sus peticiones de pena y rechazó la versión exculpatoria del principal acusado.

Concluido ahora el juicio, la decisión corresponde al jurado popular, que permanece reunido a puerta cerrada desde primera hora de esta tarde para alcanzar su veredicto.