EPCLM sortea un abono doble para el Festival Gigante 2018

Actualizado 23/08/2018 17:03:50 CET

GUADALAJARA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cada vez está más cerca la nueva edición del Festival Gigante, que este año se celebrará los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, como es tradicional en el Estadio Fuente de la Niña de Guadalajara.

Se trata de una edición ambiciosa que reúne a Bunbury, Dorian, La M.O.D.A., El Kanka, Elefantes, Ángel Stanich, Rubéz Pozo & Lichis, Viva Suecia, Despistaos, Novedades Carminha, Elyella, Kitai, Full, Lagartija Nick, Ron Gallo, Rufus T. Firefly o Sexy Zebras.

Completan el cartel aún más nombres como Amatria, Eva A & Xabi B, Embusteros, Pasajero, Kuve, Luis Brea y El Miedo, Agoraphobia, Texxcoco, Correos, Nixon, Pol 3.14, Desvariados, Villanueva, The Grooves, Los Estanques, Ñekü, Ecléctica, Alberto & García, Petiso, Leone, Said Muti, Olivia, The Crab Apples, Badlands, The Dawlins, Gotelé, Rodrigo Soler, Señornadye, Superframe VDJ, Radio Arrebato DJS y Marcus Valley.

Una propuesta indudablemente poderosa y centrada en la variada escena nacional, combinando artistas que ya forman parte de la cultura popular de nuestro tiempo con otros emergentes con mucho camino por recorrer. Todo ello en la comodidad de una ciudad como Guadalajara, en un recinto amable y espacioso.

Los abonos (40 euros), las entradas de día (25 euros) y el cámping (10 euros) están a la venta en www.concertados.com, pero por cortesía de la organización, en Europa Press sorteamos un abono doble para disfrutar de todo lo que ofrece este año el Festival Gigante. Que no es ni mucho menos poco.

Para optar a uno de estos abonos, tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Castilla-La Mancha y Festival Gigante y contarnos AQUÍ cuáles son tus artistas favoritos del cartel de este año.

Debido a la cercanía de la celebración del festival, escogeremos al azar a los ganadores este lunes 27 de agosto respondiendo públicamente a los mensajes que previamente nos hayan dejado en Facebook con sus preferencias. Toda la información sobre la fiesta que se avecina está en www.festivalgigante.com, cuyos horarios vemos a continuación como colofón.