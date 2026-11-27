El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal de Ciudad Real celebrará este próximo lunes el pleno ordinario de noviembre, en el equipo de Gobierno presenta dos propuestas como son la creación de una partida de 100.000 euros de ayuda a los usuarios habituales de la Alta Velocidad afectados por la crisis ferroviaria tras el accidente de Urda y la exigencia de responsabilidades al Ministerio de Igualdad por los fallos de las pulseras de protección a las víctimas de violencia de género.

Dos iniciativas, ha apuntado el portavoz municipal, Guillermo Arroyo, que, aunque tienen un ámbito diferente, comparten el "denominador común de la necesidad de exigir responsabilidades a las administraciones competentes y garantizar los derechos y la seguridad de nuestros vecinos".

Arroyo ha defendido la "necesidad" que tiene la administración local de dar respuestas a los problemas de los ciudadanos, aunque no sea la responsable de los problemas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En la primera de sus propuestas, el grupo de Gobierno plantea una modificación de crédito de 100.000 euros para la creación de una línea de ayuda a los usuarios habituales de la Alta Velocidad, que están sufriendo las consecuencias de una situación que se prolonga en el tiempo y para la que todavía no existe un horizonte claro de recuperación del servicio tras el accidente de Urda. Las ayudas estarán orientadas a atender las necesidades de los gastos adicionales que están teniendo que soportar los viajeros.

Y en la segunda de las propuestas, el equipo de Gobierno exige al Ministerio de Igualdad que asuma "las responsabilidades políticas que correspondan" por los graves fallos de las pulseras antimaltrato.

Arroyo ha afirmado que "escuchar a las mujeres y atender sus preocupaciones" es parte del compromiso institucional al que se deben los responsables públicos y por ello llevan a pleno esta iniciativa que también pide "que se esclarezcan las causas de los problemas y conocer si ha habido medidas correctoras que se hayan implantado".

Ha recordado que cuando la Fiscalía comenzó a alertar de las deficiencias de las pulseras, la portavoz municipal del grupo socialista y también los dirigentes de la administración regional criticaron al Ayuntamiento por abrir entonces un proceso para escuchar la voz de las mujeres afectadas y conocer sus necesidades.

Ahora, con las nuevas informaciones del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía europea que apuntan a posibles graves irregularidades, el portavoz municipal subraya que hay motivos suficientes para retomar la petición de responsabilidades.

NECESIDAD PARA EL CAMBIO DE FECHA DEL PLENO

En su comparecencia, Arroyo ha explicado que la modificación que se ha producido en el día habitual de celebración de las sesiones ordinarias de pleno (el último viernes de cada mes) obedece a una "necesidad" puesto que hoy los secretarios generales de las administraciones locales están citados por la Junta Electoral de Zona de Ciudad Real para hacerles entrega de la documentación de cara a las elecciones generales del domingo, así como para la realización de los trámites administrativos necesarios para la cita electoral.

Arroyo ha respondido de esta forma a las críticas que ayer formulaba la portavoz del grupo municipal socialista, Sara Martínez, recordándole además que dos integrantes de la corporación municipal integran las listas electorales, por lo que también el retraso en la fecha del pleno se plantea para facilitarles su participación en actos electorales en el día de cierre de campaña.