Una escultura de Nino Longobardi presidirá mirador de San Juan de los Reyes de Toledo tras ser donada por Roberto Polo

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la mañana de este martes, 8 de noviembre, se ha firmado ante notario el documento de donación por parte del coleccionista de arte Roberto Polo de una obra del escultor y pintor italiano Nino Longobardi al Arzobispado de Toledo. El documento ha sido firmado por el propio donante y el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez, en nombre del Arzobispado de Toledo.

La escultura, que será instalada en el mirador de San Juan de los Reyes, en la ciudad de Toledo, fue concebida por el artista en el año 2000 y fundida por la Fundición 'Nolana del Giudice', de Nola (Nápoles), en el año 2022. Se trata de una Ascensión del Señor de 4,42 metros de altura total valorada por el autor en 250.000 euros, según ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

La figura de Cristo, que con los brazos extendidos asciende al cielo, y el círculo que la encierra están fundidos en bronce patinado en verde claro. La peana, con una pátina verde oscuro, está construida de planchas de latón plegadas y soldadas. Según su autor, "la iconografía de la escultura hace referencia al círculo, que simboliza el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo para salvarnos y regalarnos la Vida Eterna". "Jesucristo muerto es el eje inmóvil de la rotación del ciclo del devenir", añade.

Longobardi, nacido el 30 de noviembre de 1953 en Nápoles, vive y trabaja en el Palacio Tarsia de la ciudad. Se formó como artista a partir de sus experiencias de vida con el historiador de arte Filiberto Menna, el crítico de arte Achille Bonito Oliva, los artistas Carlo Alfano y Joseph

Beuys, así como con el coleccionista de arte, mecenas, galerista y actor Lucio Amelio, cuyo encuentro en 1968 fue determinante y solo concluyó con su muerte en 1994.

La primera exposición monógrafica de Longobardi tuvo lugar en el Studio Gianni Pisani, de Nápoles, en 1978. Sus exposiciones monográficas en la galería de Amelio en la Piazza dei Martiri en la ciudad tuvieron lugar en 1979 y 1980. Entre los artistas de renombre internacional cuya obra representó Amelio estaban Robert Rauschenberg, Mario Merz, Jannis Kounellis, Keith Haring, Cy Twombly, Mimmo Paladino, Antonio Del Donno y Dieter Hacker. El terremoto de Irpina de 1980 causó destrucción y marcó la obra de Longobardi, que desde entonces se ha centrado en los temas de la figura humana, la vida y la muerte.

En 1982, Longobardi fue uno de los siete artistas que participaron en la ahora histórica exposición 'Italian Art Now: An American Perspective'

en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York. Los otros seis artistas fueron Sandro Chia, Enzo Cucchi, Gilberto Zorio, Giuseppe Penone, Luigi Ontani y Vettor Pisani. Esta muestra marcó el regreso del arte figurativo, el expresionismo y el simbolismo después de años de conceptualismo, minimalismo y otros movimientos formalistas.

La exposición del Guggenheim fue precedida y seguida por una cadena de exposiciones colectivas y monógraficas en instituciones y muestras públicas, incluida la Galerie im Lenbachhaus en Munich, Palacio de la Trienal de Milán, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea en Roma, 16a Bienal de São Paulo, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Centre d'Arte Contemporain de Ginebra, Mura Aureliane en Roma, Museo Coleção Berardo en Lisboa, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, The Institute of Contemporary Art de Boston, la Fundació Joan Miró de Barcelona, The Museum of Modern Art de Nueva York, Neue Nationalgalerie en Berlín, Grand Palais de París, Copenhagen Contemporary I International Art Center, Palazzo Reale de Milán, Castel Nuovo en Nápoles, Galleria Civica en Módena, Museo Archeologico Nazionale en Nápoles, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Museo Capodimonte en Nápoles, Foro Romano y Monte Palatino en Roma, el pabellón nacional italiano Codice Italia en la 56a Biennale di Venezia y Reggia di Caserta.

La obra de Nino Longobardi se conserva en las colecciones permanentes de muchos museos importantes, incluido The Metropolitan Museum of Art y The Museum of Modern Art de Nueva York, Yale University Art Gallery en New Haven, Museo Coleção Berardo en Lisboa, Princeton University Art Museum, Collezione Terrae Motus en la Reggia di Caserta, Museo Madre en Nápoles y Colección Roberto Polo en Toledo.

Por su parte, el coleccionista e historiador de arte Roberto Polo nació en La Habana en el año 1951 y reside en Toledo. En el año 1988 fue condecorado Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de la República francesa.

Roberto Polo es gran mecenas del Musée du Louvre, la Maison européenne de la photographie, del Musée des Arts décoratifs (París) y Musée Condé en el Château de Chantilly; patrono del Metropolitan Museum of Art, Save Venice Inc. (Nueva York), The New Art Gallery (Walsall), Théâtre Royal de la Monnaie, Musée Horta, de los Musées royaux d'Art et d'Histoire de Belgique y de Flagey (Bruselas); donante del Philadelphia Museum of Art, Carnegie Museum of Art (Pittsburg), The Nelson-Atkins Museum of Art (Kansas City), Minneapolis Institute of Arts, American University Museum Katzen Gallery (Washington, DC), Victoria and Albert Museum (Londres), Museum of the History of Polish Jews (Warsaw) y del National

Museum (Gdansk).

El libro 'Roberto Polo. The Eye' fue publicado por Frances Lincoln Limited (Londres) en 2011. Es un análisis de la evolución visual del historiador de arte y coleccionista. En 2018, Roberto Polo cedió gratuitamente una parte importante de su colección de arte a la fundación de interés público Fundación Colección Roberto Polo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ocupa el cargo de vicepresidente de su Patronato. Dicha cesión se encuentra expuesta en el museo Colección Roberto Polo, Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (Corpo), ubicado en dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Uesco: Toledo y Cuenca.