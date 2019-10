El Estatuto de Mujer Rural y el plan de empleo específico serán una realidad en noviembre

Actualizado 18/10/2019 13:11:23 CET

ALBACETE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha anunciado este viernes que el mes de noviembre servirá para dar luz verde definitiva al nuevo Estatuto de la Mujer Rural de la región con rango de ley y al plan específico para incentivar la empleabilidad de mujeres rurales de la Comunidad Autónoma para elevar la tasa, que actualmente se sitúa en el entorno del 60 por ciento.

Así lo ha dado a conocer durante su intervención en el acto institucional por el Día de la Mujer Rural que se ha celebrado en Villamalea (Albacete), donde ha puesto de manifiesto que la futura ley del Estatuto de Mujer Rural, que se encuentra ahora en pleno trámite parlamentario en periodo de discusión de enmiendas parciales, será "el instrumento necesario para convertir en norma lo que hasta ahora había sido una estrategia básica del Gobierno".

El texto que será próximamente refrendado por el Parlamento regional ayudará a que las mujeres que quieren emprender en el mundo rural "no solo tengan ayudas económicas, sino que desde el principio se sientan acompañadas por toda la sociedad de Castilla-La Mancha".

A esta norma se sumará, según ha avanzado, un plan de empleo específico a desarrollar en zonas rurales de Castilla-La Mancha que vendrá a "impulsar la tasa de actividad" del sector femenino, una apuesta que "no será suficiente" pero que servirá para seguir avanzando en el objetivo de equiparar la tasa de ocupación a la de los hombres. "Aún queda mucho", ha reconocido la portavoz, que en todo caso ha insistido en que se dará un impulso a la igualdad de oportunidades.

"Hay que coger el toro por los cuernos y poder superar el reto. Creo que tenemos el potencial humano necesario. Noviembre será un antes y un después, sin revoluciones, sin choque de trenes, silencioso. Queremos avanzar pero sin excluir a los hombres, hombro a hombro, de su mano, porque somos la mitad de la energía, y ellos también", ha enfatizado.

Fernández, que se ha mostrado convencida de que esta legislatura será "muy importante" para el desarrollo de las mujeres del entorno rural, ha querido poner de manifiesto en su intervención la necesidad de que todas las mujeres de más de 45 años que reciben citación para revisiones ante posibles casos de cáncer de mama respondan a la llamada.

Así, justo un día antes de la celebración del Día Mundial contra el cáncer de mama, ha insistido a todas las mujeres de la región vayan a hacerse la prueba.

QUIERE POTENCIAR LA FERIA DE LAS MUJERES RURALES

La portavoz del Gobierno ha iniciado su alocución antes de entregar las distinciones rememorando a varias de las mujeres que le han marcado en su vida, "mujeres que han dejado un legado de una sociedad más igualitaria, más justa, a las que les debemos que ese mundo rural sea un motivo de orgullo enorme para una región como Castilla-La Mancha", tal y como ha expresado.

"Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes desde las instituciones como para ser capaces de darnos cuenta de que las 160.000 mujeres que viven en nuestro mundo rural es la mitad de la inteligencia de su entorno. Aunque haya críticas, la acción política debe de ir encaminada a mejorar la vida de quien más lo necesita", ha exhortado.

Fernández ha abogado por conseguir que esta legislatura sea la definitiva para conseguir "la igualdad real" en los pueblos de la región, y para ello la primera Feria de la Mujer Emprendedora ha de ser "útil".

Para ello, propondrá a todo el Consejo de Gobierno crear "una plataforma potente" para que la feria sea "un verdadero impulso" para ayudar a las mujeres rurales que quieran emprender un negocio.

Esta feria es una iniciativa organizada por el Instituto de la Mujer de la región junto al Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de visibilizar y poner en valor la actividad empresarial desarrollada por las mujeres de la región, buscando servir para su promoción a todos los niveles. Tarancón, San Clemente, Madridejos, Guadalajara y Horche son algunos de los municipios que han sido sede de esta Feria en años anteriores, cita que alcanza su octava edición.

CABAÑERO URGE A INCENTIVAR POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha considerado que "no hay mejor política de desarrollo rural que las políticas con perspectivas de género".

"Nuestros pueblos no tendrán futuro sin igualdad en ellos. Las mujeres han trabajado siempre y mucho, pero no eran dueñas de su trabajo y no se beneficiaban de él", ha insistido.

Por ello, hay que garantizar esa igualdad real con políticas como la titularidad compartida. "Hay que seguir incentivando esas políticas o no habrá futuro en nuestros pueblos", ha afirmado.

GALARDONADAS EN LA GALA

En este acto se ha reconocido por primera vez a una mujer castellanomanchega por cada una de las cinco provincias de la región. Se trata Vanesa García Tauste, de Albacete; Margarita Canales García, de Cuenca, Elena García Urraca, de Ciudad Real; Laura Jiménez García, de Guadalajara; y Estela Cuadrado Galán, de la provincia de Toledo.

Vanesa García es una mujer de 30 años nacida en Molinicos, que estudió Optometría y que ha creado Sierra Visión, destinada a prestar servicio óptico en Yeste y Riópar. García se dio cuenta del déficit de este tipo de servicios para la población de estas localidades, y con su trabajo ha mejorado la calidad de vida de la población más envejecida de estos municipios, razones que han motivado que sea distinguida.

Además se sirve de herramientas digitales para la promoción de su producto, adaptando tecnologías modernas para mantenerse en el mercado con un proyecto empresarial modesto pero de una perspectiva de quien decide prestar un servicio que mejora la calidad de vida de sus vecinos y sirve para su proyecto vital.

Elena García Urraca, de 54 años, es responsable de Enfermería en el centro de salud de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Es experta en heridas crónicas, ha sido miembro de la Junta de Personal de la Gerencia de Puertollano y es una mujer que por sus valores, es una figura muy reconocida en Almodóvar y en el mundo rural por su implicación y compromiso personal.

De la conquense Margarita Canales se ha destacado su andadura desde muy joven desarrollando una empresa en Priego, donde montó un hotel pese a la enfermedad que padece y que le obliga a ir en silla de ruedas, lo que no le ha evitado dejar de atender a su negocio.

Por Guadalajara, Laura Jiménez, natural de Sabadell, volvió a Alcoroches, pueblo de sus padres. Cuando llegó la crisis, decidió montar su negocio y ya lleva 10 años al frente de una empresa de restauración. Fue además alcaldesa, y todos los vecinos le reconocen su trabajo en defensa de la escuela rural del municipio alcarreño, cuando el Gobierno del PP quiso cerrarla.

Por último, Estela Cuadrado creó un laboratorio cosmético en la localidad de Mejorada, en la que se sirve de las nuevas tecnologías para llevar su producto a todos los rincones de España.

ILUSTRES CASTELLANOMANCHEGAS

A lo largo del acto se ha querido también hacer homenaje a cinco mujeres ilustres de la región como Elisa Arsenal, natural de Hellín, confitera y dueña del establecimiento La Elisa, marca que superó las fronteras españolas; o Leonor Serrano, de Hinojosa de Calatrava, primera mujer abogada con bufete que defendió una ley de Divorcio y el acceso de mujeres a cargos públicos.

Amalia Miranzo, de Cuenca, única senadora del PSOE en la legislatura constituyente, reconocida por su defensa del feminismo o de la legalización de los anticonceptivos; o Luisa de Medrano, de Atienza, primera catedrática de una universidad europea, también han sido mencionadas durante la gala.

También ha habido referencia a María del Carmen Martínez Sancho, de Toledo, primera española que obtuvo un doctorado en Matemáticas y una de las 12 mujeres de la Sociedad Matemática Española.