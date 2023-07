Esteban (PP) advierte a Rojo que si sigue "ensuciando" la imagen de la alcaldesa de Guadalajara estudiarán medidas

GUADALAJARA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y concejal de Transparencia y Buen Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha advertido al exalcalde y actual concejal por el PSOE, Alberto Rojo, que si sigue en la línea de "falta de respeto" y de "pretender ensuciar" el nombre de la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos, con sospechas como la de que "comprará" la voluntad de Eva Henche (Vox) por un sueldo para mantener la mayoría en el pleno, estudiarán adoptar algún tipo de medidas al respecto por unas afirmaciones que "rozan la posibilidad de una demanda" y que "no se pueden tolerar".

En su primera comparecencia como concejal del área de Hacienda, Alfonso Esteban ha sido muy duro con Alberto Rojo, a quien ha pedido que "se relaje" y "no siga haciendo inauguraciones como si fuera alcalde" porque no lo es ya, ni tampoco "gruesas afirmaciones" como las que realizó ayer sobre la alcaldesa porque "si sigue en esta línea de acusaciones tendremos que adoptar medidas porque esto no se puede tolerar", ha apercibido.

Este miércoles, el concejal del PSOE y ex alcalde de Guadalajara, mostraba sus sospechas de que la alcaldesa actual, a raíz de la amenaza de Eva Henche (Vox) de pasar a ser no adscrita y poner así en peligro el Gobierno de coalición con Vox --ya que perderían la mayoría absoluta-- pudiera querer "retenerla" y "comprar su voluntad" liberándola con el cien por cien del sueldo una vez que tome posesión como edil, este viernes 28 de julio.

Ante este hecho, Esteban ha remarcado que "ningún concejal de este equipo de Gobierno va a consentir que se traspase la crítica política. No se puede acusar a la alcaldesa de Guadalajara de comprar voluntades", mostrándose bastante seguro de que Eva Henche tomará este viernes posesión de su cargo de concejal de Vox.

Esteban ve "un poco alborotado" estos días a Rojo y le ha aconsejado que se "relaje" y vaya a dar unas clases de respeto hacia los demás, ante unas "gruesas afirmaciones" que, a su juicio, "no son propias de alguien que ha representado a todos los vecinos".

En cuanto al pleno de este viernes, donde irá la toma de posesión de Eva Henche como concejal de Vox en sustitución de Sagrario Muñoz, que dimitió por razones de índole personal, también se incluye la modificación del acuerdo inicial de dedicaciones, hecho que precisamente es lo que hace sospechar a Rojo que detrás de la misma esté también esa "compra de voluntades" a cambio de un sueldo, Esteban ha detallado algo más al respecto.

Según ha explicado, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Víctor Juan Morejón --que asume también la portavocía de su formación en la Diputación--, ha renunciado a tener dedicación exclusiva al 100% para pasar a tenerla parcial (al 85%) mientras que la dedicación que tenía antes Sagrario Muñoz pasará de ser parcial a ser total una vez que la nueva concejal tome posesión.

DECLARACIONES "MUY GRAVES"

Sin embargo, para el segundo teniente de alcalde "esto es un acuerdo interno que nos traslada el Grupo Vox y que no supone ningún incremento del gasto ni en el número total de dedicaciones", ha aclarado. "Ni más ni menos, mucha suciedad por parte del señor Rojo", ha precisado tras insistir en que las declaraciones del anterior alcalde fueron "muy graves".

De acuerdo a ello, el también concejal de Transparencia ha señalado que, hasta donde él tiene conocimiento, nadie le ha comunicado que Eva Henche vaya a pasar al Grupo de No Adscritos sino que tomará posesión dentro de su partido y si sigue en Vox tendrá una retribución del 100% porque el portavoz de su grupo ha decidido pasar a tenerla parcial.

Con estas declaraciones, Esteban da claramente a entender que, por lo que él conoce, Eva Henche tomará posesión como edil por Vox, no poniéndose por el momento en situaciones que hasta ahora no se han dado y que, de darse, podrían poner en peligro la mayoría de Gobierno que conforman PP y Vox, que actualmente suman 13 ediles frente a los 12 que conforman PSOE y Aike.

Por lo que respecta a la denuncia realizada por Rojo sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha realizado el equipo de Gobierno para contratar personal eventual sin titulación, Esteban no ha negado los hechos, pero ha incidido en que se trata de personal de confianza y que "entra dentro de la máxima normalidad". Para él, todo lo demás es "ruido innecesario", recordando que así es como estaba antes y que así debió de dejarse, asegurando que no solo afecta al Gabinete de la Alcaldía sino a los grupos políticos.

Además, también se llevará al pleno ordinario de este viernes un expediente de modificación presupuestaria para dotar créditos por un importe de 2,2 millones de euros y "tapar las miserias y agujeros negros" del anterior alcalde, a quien ha afeado que siga inaugurando obras en solitario como si todavía fuera el regidor.

Se trata de una modificación de crédito que --según ha remarcado-- es para que haya dinero en el Presupuesto para asumir obligaciones que tienen que afrontar, cantidades que, en todo caso, salen del remanente de tesorería del ejercicio anterior, ha detallado.

Según Esteban, esta modificación de crédito es necesaria para afrontar los "grandes déficits y agujeros negros" que ha dejado en el Presupuesto de la ciudad el anterior Gobierno, un dinero que, tal y como ha abundado, servirá para poder hacer frente a los gastos de las fiestas de la ciudad, pagar obras, seguridad informática o compensar a la empresa concesionaria de las plazas de aparcamiento tras haberse reducido algunas de estas, entre otros gastos; todo ello, por una "mala gestión" que se debería haber contemplado, subraya.

En cuanto a la partida de Cultura, ha remarcado literalmente que estaba "arrasada" y que ha habido que dotarla de presupuesto para poder terminar la programación cultural del año "con normalidad".