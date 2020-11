Una estudiante de Enfermería de Ciudad Real con COVID copa Twitter porque sus compañeras quieren que se vaya del piso

CIUDAD REAL, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una tuitera y estudiante de Enfermería que reside junto a tres compañeras de piso en Ciudad Real, ha sido la protagonista de los 'trending topics' de la noche de este domingo al hacerse viral su historia en la que explicaba que tras dar positivo por COVID, sus compañeras de piso le instaron a abandonar el inmueble que comparten.

Esta estudiante, que compartió desde su cuenta esta experiencia, acumula en sólo 20 horas más de 108.000 'Me gusta', cerca de 35.000 'retweets' y decenas de miles de respuestas y comentarios compartidos.

El mensaje en la red social que inició todo se emitió a las 16.12 horas con la explicación de lo sucedido. Explica que este sábado se sometió a una PCR que resultó positiva. "Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciudad Real donde vivo el 90% de mi tiempo. Mis compañeras se fueron a sus pueblos para el fin de semana. Les informo de mi positivo y me dicen por videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión", empieza su argumento.

En el hilo posterior, especifica que sus compañeras, queriendo volver al piso una vez terminen la correspondiente cuarentena por haber estado en contacto con ella, le invitan a dejar el inmueble.

"Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado. Les digo lo de mis padres, les digo que pueden traerme los 'tuppers' de la cocina a la puerta de mi habitación y me dicen que eso es una responsabilidad y que tienen cosas que hacer", lamenta.

A lo largo de varios mensajes explica las sucesivas discusiones con sus compañeras, que insistían en que se fuera del piso que ocupaban las cuatro. A medida que la historia se iba haciendo viral, la red social se inundo de comentarios al respecto.

En uno de los últimos 'post', la estudiante afectada llega a compartir mensajes de audio enviados por sus compañeras, y en uno en concreto llega a recibir una amenaza expresa. "Te tienes que ir aunque sea tu piso. No estamos de acuerdo. Esto va por votación, no hay más", aseguraba una compañera, que añadía que si no eliminaba la historia de Twitter, denunciarían. "Esto es una amenaza en realidad", le reconocía.

SUS COMPAÑERAS LA ANIMAN A SALTARSE LA CUARENTENA

"Estas siendo egoísta y sólo estás mirando por los tuyos", le dice una de sus compañeras. "Pero no estás pensando en que hay otras tres personas y porque tú te quieras quedar no vamos a poder ir las demás", ha proseguido.

"Que tienes coche, te puedes ir a tu casa y no propagas nada", continúa la compañera de la estudiante afectada por COVID, añadiendo que ella "no tiene la necesidad de estar conviviendo en un piso con una infectada, porque para eso tienes tu casa", animándola de esta forma a que se salte la cuarentena obligatoria

"No me voy a ir a mi casa de Almagro a contagiar a mis padres", sentencia la afectada, diciéndole que "ni tú tienes la necesidad ni mis padres tampoco". Otra compañera le decía a la contagiada que no pusiese a sus padres como excusa: "Ante situaciones extremas, soluciones extremas, si me pasase a mí no me quedaría en el piso para no perjudicar a mis compañeras, no entiendo tu razonamiento", le espetan a la estudiante que ha dado positivo.