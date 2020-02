Aboga por evitar lenguaje sexista en convenios y no usar 'señorita' en textos oficiales

Publicado 20/02/2020 13:32:36 CET

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, junto a la jefa de servicios de Planificación, Evaluación y Documentación, Juana López, han presentado este jueves dos nuevas guías comunicación incluyente y no sexista dentro de su colección 'Incluye', en concreto la segunda y tercera entrega, referidas al lenguaje en el ámbito de la administración y al sector profesional.

En ambos volúmenes, el Instituto de la Mujer ofrece sendos decálogos con consejos para cada uno de estos ámbitos. Así, en el caso del segundo volumen, referido al lenguaje en las administraciones, la guía sugiere utilizar la palabra 'persona' en textos normativos cuando en una frase se dan cita varios masculinas que corresponden a categorías administrativas sexuadas.

También recomienda en este volumen eliminar en los textos administrativos cualquier fórmula que identifique a las mujeres a través de los varones; o eliminar la palabra 'señorita' para hacer referencia a mujeres solteras frente a mujeres casadas.

En cuanto a la guía sobre lenguaje no sexista en el sector profesional, el Instituto de la Mujer hacer referencia a cuidar el lenguaje sexista en la redacción de los convenios colectivos; evitar referencias estereotipadas en el ámbito laboral; o resaltar la presencia lingüística de mujeres en oficios, profesiones y puestos de responsabilidad, ya que "históricamente" han estado "ausentes o invisibilizadas".

DISPONIBLES DESDE ESTE JUEVES

Según han explicado Callado y López en rueda de prensa, desde este jueves las guías estarán subidas a la página web del Instituto de la Mujer y serán distribuidas por todas las bibliotecas de la región, también por todas las consejerías, por las delegaciones de las distintas consejerías en las provincias de la región y a los 84 centros de la Mujer que hay en Castilla-La Mancha.

La finalidad de estas publicaciones es concienciar y sensibilizar a la sociedad en la utilización del lenguaje incluyente y no sexista, con una colección titulada 'Incluye', y está formada por cuatro volúmenes.

La primera guía --con carácter más genérico-- fue presentada en 2018 y desde entonces está a disposición de todo el mundo, y a finales de este año se publicará un cuarto volumen destinado al lenguaje en los medios de comunicación, como medio potencial para hacer pedagogía en términos de lenguaje e igualdad, que está en proceso de revisión.

"Con esta colección buscamos promover el uso de un lenguaje no sexista para visibilizar a las mujeres porque lo que no se nombra no existe y al hablar en un supuesto genérico, lo que se consigue es crear un imaginario colectivo donde la mujer está invisibilizada", ha señalado.

El Instituto de la Mujer ha creado estas guías para promover un lenguaje libre de estereotipos y un lenguaje respetuoso con la diversidad de género, y Callado ha resaltado que las palabras construyen la realidad, y con ello se debe evitar la exclusión y el trato discriminatorio hacia las mujeres.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en diferentes acciones de sensibilización, y una de ellas son estas guías, independientes pero complementarias entre sí, porque cada una se centra en las dudas y en las respuestas del ámbito comunicacional que abordan, aunque la lectura del conjunto aporta una visión integral", ha explicado.

ESTRUCTURAS "DINÁMICAS" CON MÚLTIPLES EJEMPLOS

En la estructura que siguen estas guías se plantea una exposición clara y dinámica de los contenidos, para que sea fácil de entender, asimismo han querido dotarlo de múltiples ejemplos.

Ambas están divididas en dos partes, una se llama 'Tengo Dudas', que aporta una visión general del lenguaje, de su origen, evolución y el uso. Y la segunda parte, llamada 'Quiero alternativas', ofrece una visión práctica y llena de ejemplos con más de 30 alternativas y recursos inclusivos para facilitar su comprensión, sin dirigirse en contra de la gramática ni centrarse en los posibles desdoblamientos. "El objetivo es dar la posibilidad de optar por unas soluciones válidas, en cada contexto y cada situación", ha indicado la directora del Instituto.

La legislación, en su articulado, da visibilidad e incluye que las leyes deben velar por la transmisión de una imagen igualitaria, de una imagen plural no estereotipada, y además, incide en la difusión del principio de Igualdad entre mujeres y hombres, a su vez, ha incluido la utilización del lenguaje no sexista, motivo por el que el Instituto de la mujer ha querido realizar estos volúmenes.

Por su lado, la jefa de Servicios, Juana López ha dicho que la finalidad de elaborar estos manuales era conformar un documento útil y ágil de trabajo, que resuelve dudas con respecto al lenguaje con respuestas teóricas y conceptual de porqué un lenguaje inclusivo. "Una vez aclaradas las dudas pedimos alternativas, un proceso formativo, que requiere un aprendizaje y una deconstrucción de lo ya aprendido, sobretodo los masculinos plurales neutros ", ha destacado.

López ha subrayado que el castellano es muy rico ya que dispone del masculino y el femenino "para delimitar, para hacer justicia". "El patriarcado es tan sutil que todo lo tiene controlado, y busca devaluar lo femenino, entre muchos aspectos el uso lenguaje", ha concretado.