Expertos en consultoría, regulación y campo se citan en Barrax para poner en común retos y oportunidades del biogás - VICTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

BARRAX (ALBACETE), 22 (EUROPA PRESS)

El Barrax Rural e Innovation Hub ha acogida una jornada de trabajo en la que expertos en consultoría, regulación, sector primario y promoción energética han puesto encima de la mesa puntos en común sobre los retos y oportunidades que ofrece el desarrollo de la tecnología que permitirá inyectar biogás al sistema a raíz de la gestión de residuos orgánicos procedentes de la agricultura y la ganadería.

Un evento en el que han participado el director de relaciones institucionales y regulación de Sedigas, Pedro Palencia; la especialista de la consultora Ideas Medioambientales, Teresa Gómez; el presidente de Asaja Albacete, Jorge Navarro; y el director de energías renovables de AXPO, Marco Montalto.

Así, el director de relaciones institucionales y regulación de Sedigas ha indicado que el biometano es un vector energético renovable que tiene la virtud de afianzar la seguridad de suministro y permite una circularidad: "Recogemos un residuo y lo convertimos en algo que tiene valor para el agricultor y también para la ciudadanía".

Ha destacado así que jornadas como esta tienen la intención de arrojar transparencia y explicar la razón por la cual se trata "de una solución local a un problema local de gestión de residuos", que, además, tiene la capacidad de generar nuevas alternativas de empleo en la región y mejorar la matriz energética del país.

La especialista de la consultora Ideas Medioambientales ha defendido que los proyectos de plantas de biogás "son necesarios" y "tienen que impulsarse", teniendo en cuenta que otros países de Europa están mucho más avanzados que España y "no podemos quedarnos a la cola".

Ha rechazado aquellos proyectos de este tipo que sean especulativos. "Creemos que hay un beneficio social y económico en el territorio", ha manifestado Teresa Gómez, quien se ha mostrado a favor de apoyarlos y "creer en ellos". "Lo que hay que precisamente es enterarse bien, informarse bien y saber diferenciar".

AGRICULTORES Y GANADEROS, PROTAGONISTAS

De su lado, el presidente de Asaja Albacete ha afirmado que los "principales protagonistas" de estas nuevas tecnologías son los agricultores y ganaderos. "Por eso hay que contar con nosotros y estamos abiertos a todo lo que sea innovación siempre que sea "con todas las medidas que conlleva la legislación".

"Creemos que es una fuente alternativa, sobre todo para las zonas rurales, las más deprimidas, en primer lugar porque es una energía limpia y verde, y luego también por los desechos que pueden ir como fertilizante orgánico a la agricultura y la ganadería, que también nos está haciendo mucha falta", ha aseverado.

Por último, el director de energías renovables de AXPO ha detallado que la intención de este jornada es transmitir una iniciativa que tiene la empresa en el municipio de Barrax, "una iniciativa de un proyecto de biometano de una dimensión reducida, con el objetivo de que se integre en el territorio".

A ello ha añadido el objetivo de poder aportar sinergias donde proyectos de este tipo están implantados. Así, ha dicho que se trata de energía renovable, economía circular, "aportar una buena gestión de los residuos de la zona y buscar sinergias con los agricultores y los ganaderos de la zona".

Una jornada que ha contado también con una ponencia inaugural dicatada por el profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, Xavier Flotats, quien ha disertado sobre la situación actual de este tipo de energía en el resto de Europa, apuntando al potencial que su desarrollo podría suponer para el sector energético español.