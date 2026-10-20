Expertos internacionales se citan la semana próxima en Cuenca para avanzar hacia un modelo de territorio más equilibrado. - JCCM

CUENCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cuenca va a acoger entre los días 26 y 29 de octubre un encuentro que reunirá a expertos nacionales e internacionales bajo el título 'Planificando el territorio urbano-rural: herramientas para abordar la equidad territorial', una iniciativa destinada a reflexionar sobre los nuevos modelos de planificación estratégica y su contribución a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

La cita, organizada conjuntamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha y ONU-Habitat, y que se va a desarrollar en la sede de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP), se ha diseñado como punto de encuentro para analizar fórmulas que refuercen la conexión entre ciudades, pequeñas localidades y espacios rurales, desde una perspectiva integrada que permita responder a las necesidades específicas de cada territorio y favorecer un desarrollo más sostenible, equilibrado y resiliente.

Según informa el Gobierno regional, se hace bajo la premisa de que la planificación territorial y urbanística --tanto en las ciudades como en los pueblos-- es una herramienta adicional en la lucha contra la despoblación, además de permitir abordar otros retos como son el envejecimiento demográfico, la desigualdad territorial y la necesaria distribución de servicios y oportunidades entre el medio urbano y el rural.

Para ello, los dos primeros días del seminario se contará con representantes de los gobiernos de Castilla-La Mancha, Canarias, País Vasco, Asturias y Navarra, junto a especialistas procedentes de organismos internacionales, universidades y entidades de diferentes países para llevar a cabo intercambio de experiencias y buenas prácticas, identificar soluciones aplicables a distintos territorios y profundizar en la cooperación entre administraciones.

Por su parte, los días 28 y 29 de octubre, se celebrarán una serie de mesas redondas y conferencias por parte de profesionales del ámbito jurídico y de la planificación territorial y urbanística, acompañadas de conferencias. Una serie de encuentros donde participarán referentes en estas áreas como José María Ezquiaga, Sebastiá Jornet, Ángel Menéndez Rexach o Marcos Vaquer Caballería, entre otros.

LAS ADUR COMO EJE CENTRAL

El programa se estructurará también sobre la base con un diálogo interterritorial de alto nivel, cuatro sesiones temáticas y un espacio dedicado a los avances de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha está desarrollando en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural y con la propia ONU-Habitat, en ya nueve comarcas de la Comunidad Autónoma. Han servicio para analizar las necesidades y potencialidades que tiene cada territorio para poder incidir de manera pormenorizadas en cada uno de ellos.

Las ADUR se han concebido desde el Ejecutivo para articular todas las políticas que hay en el territorio, tanto ambientales, empresariales y de infraestructuras con el fin de concretar acciones de la mano de los Grupos de Acción Local, y con los municipios y el resto de los agentes de cada territorio como son empresas, colegios profesionales, y asociaciones, entre otros.

Para la apertura de estas jornadas se contará con la participación de la responsable de Política y Legislación de ONU-Habitat, Fiona McCluney.