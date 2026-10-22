Extinguido el fuego en el interior de una nave del Polígono Industrial de Hellín que ha sido evacuada

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ALBACETE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en una estantería con rollos de césped artificial en el interior de una nave situada en el Polígono Industrial San Rafael de Hellín (Albacete) ya ha quedado extinguido, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

A causa del fuego, 20 trabajadores han tenido que ser evacuados y siete de ellos han sido atendidos en el lugar por inhalación de humo, aunque ninguno ha precisado traslado a un centro sanitario.

El aviso se ha registrado a las 14.30 horas de este jueves, y hasta el lugar se han desplazados Policía Nacional y Local, bomberos de Hellín, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.