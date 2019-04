Facebook rectifica y permite a la banda conquense Fizzy Soup promocionar la portada de su nuevo álbum

Publicado 02/04/2019 16:23:57 CET

CUENCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Facebook permitirá finalmente a la banda castellano-manchega --originaria de Toledo pero residente en Cuenca-- Fizzy Soup promocionar la portada de su nuevo álbum.

La red social no permitía ilustrar al grupo la portada de su nuevo disco alegando que incluía "una imagen que muestra personas en actitud seductora o que llevan a cambo actos sexuales implícitos".

Ha sido en las redes sociales, donde la banda ha compartido la que ha calificado como una "maravillosa noticia". "Mr.Facebook ha rectificado en su decisión de impedirnos la promoción de la portada de nuestro próximo disco. ¡Estamos atónitos!", señalan.

El grupo da las gracias "de verdad" a todas las personas y medios que se han "mojado" con la difusión del estreno y la noticia. "Gracias a toda la fuerza que habéis generado con vuestro apoyo el asunto ha llegado mucho más lejos de lo que podíamos imaginar y este es el resultado", apunta.

Este álbum llega bajo el nombre 'Lo que no se ve' y fecha su lanzamiento el próximo 5 de abril. Este mismo lunes, Europa Press Música estrenaba en exclusiva el videoclip de 'Blow Up', primer single de este disco, realizado por Other Lands estudio creativo.