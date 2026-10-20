Fallece Pepe Llorens, uno de los corredores más emblemáticos del Circuito Provincial de Carreras Populares de Albacete

Pepe Llorens, uno de los corredores más queridos y emblemáticos del Circuito Provincial de Carreras Populares - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete, con el presidente Santi Cabañero al frente, lamenta "profundamente" el fallecimiento, a los 88 años, de Pepe Llorens, histórico corredor de Caudete y una de las personas más queridas y reconocibles del Circuito Provincial de Carreras Populares, al que estuvo vinculado durante cerca de dos décadas.

Cabañero ha señalado que su pérdida deja "un vacío irremplazable" en la gran 'familia' que, carrera a carrera y pueblo a pueblo, ha ido creciendo alrededor de una de las iniciativas deportivas más importantes y arraigadas de la provincia, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Pepe era y será uno de los nuestros; de esas caras que, durante años, se han convertido en familia cada fin de semana en las salidas y las metas de nuestros pueblos", ha asegurado sobre este corredor que ha hecho del deporte mucho más que una afición: una manera de disfrutar de la vida, de conocer gente y de cultivar amistades que iban mucho más allá de los kilómetros compartidos.

Entre 2003 y marzo de 2020 Pepe participó en más de 700 carreras populares. Una cifra extraordinaria que habla de su constancia y de su pasión por correr, pero que apenas alcanza a reflejar lo verdaderamente importante de su trayectoria: madrugones, viajes, conversaciones, reencuentros y todo el cariño que sembró por la geografía provincial.

DESPEDIDA EN EL 25º ANIVERSARIO DEL CIRCUITO

Su fallecimiento llega precisamente en el año en el que el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete celebra su 25º aniversario. Una efeméride que está sirviendo para reconocer a quienes han hecho posible que aquella iniciativa que comenzó en 2001 con apenas seis pruebas se haya convertido en una gran familia deportiva que reúne a miles de personas cada temporada.

"Sin duda, Pepe Llorens forma parte de esa historia", ha afirmado Cabañero, avanzando que su recuerdo estará muy presente en forma de homenaje en esa gala de cierre del 25º aniversario del Circuito, así como que un minuto de silencio en su memoria precederá la siguiente prueba del trazado, en Socovos.

Porque si algo ha demostrado el Circuito durante este cuarto de siglo es que su verdadero valor no está únicamente en los tiempos, los récords o las clasificaciones, sino en las personas que lo llenan de vida. En quienes regresan cada fin de semana, en quienes se animan unos a otros, en quienes celebran juntos cada meta y en las amistades que nacen al calor del deporte.

El hijo de Pepe ha recordado hoy, en una emotiva despedida publicada en un medio local, que su padre tenía dos grandes familias: la suya propia y la que le había dado el deporte. Una reflexión que resume perfectamente el sentimiento que deja su pérdida y que la Diputación hace suyo, con el orgullo y el agradecimiento de haber formado parte de esa segunda familia.

EL CARIÑO DE TODA UNA PROVINCIA

Desde la Diputación de Albacete, se traslada el más sincero pésame y todo el cariño a su mujer, sus hijas, su hijo, sus nietos y al resto de sus familiares y seres queridos, así como a las innumerables amistades que Pepe fue haciendo a lo largo de tantos años en el Circuito.

Desde la institución provincial quiere reconocer también, a través de su figura, a esa generación de corredores y corredoras populares que han demostrado que el deporte no entiende de edades y que nunca es tarde para seguir disfrutando, compartiendo y sintiéndose parte de algo.

Las carreras populares de la provincia pierden a uno de sus grandes referentes humanos. Pero quedan su ejemplo, los recuerdos compartidos y el cariño de quienes tuvieron la suerte de coincidir con él en tantos caminos. Porque hay corredores que dejan de correr, pero nunca dejan de formar parte del Circuito.