La Federación de Autismo C-LM afirma que aún "queda mucho por hacer"

Actualizado 31/03/2019 13:24:17 CET

La presidenta de la Federación Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha asegurado que se ha ganado bastante terreno en cuanto a la concienciación de este trastorno en la región, pero ha reconocido que aún "queda mucho trabajo por hacer".

Así lo ha indicado Gómez en declaraciones a Europa Press con motivo de la celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo el próximo 2 de abril.

La presidenta ha señalado que desde la Federación regional están intentando potenciar la formación, sobre todo en el entorno sanitario y educativo, ya que hace falta "mucha concienciación" en el área sanitaria y en la sociedad en general.

Gómez ha indicado que el objetivo de la Federación es mostrar "cada vez más" a la sociedad como se manifiesta este trastorno, ya que "no afecta igual a todas las personas". Estas personas "no dejan de tener problemas en su vida diaria", aunque no presenten una "discapacidad intelectual", por ello ha señalado que hace falta mas sensibilización, con más campañas, para que la sociedad conozca el trastorno.

En este sentido, ha asegurado que su problema "son las habilidades sociales", ya que la discapacidad afecta "a la vida social de las personas". Por ello, ha avanzado que la sociedad debe "cambiar mucho" para conseguir la inclusión real.

SIGUE HABIENDO "SORPRESAS"

Para Cristina Gómez aún sigue habiendo "sorpresas" en determinados ámbitos, donde parece que se ha "recorrido camino", pero la realidad es que la gente "no sabe de que va este trastorno". Así, ha avanzado que este trastorno "sigue avanzando", ya que afecta a una de cada 68 personas en Estados Unidos y a una de cada 100 personas en Europa.

En cuanto a los afectados por autismo en Castilla-La Mancha ha dicho que no cuentan con un censo en la actualidad, ya que "cuesta bastante" tanto a las administraciones como a las entidades. Si ha destacado que están realizado un estudio sociodemográfico para conocer un número aproximado, pero ha calificado de "muy difícil" tener un censo y saber donde están ubicados los afectados.

A nivel educativo, ha valorado que hay más de 2.000 alumnos en Castilla-La Mancha con este trastorno. Aún así ha advertido que sólo se trata de alumnos escolarizados, por que existe "más gente" con diagnósticos recientes y no están contabilizados, ya que el sistema sanitario no lo contempla.

REIVINDICACIONES

La presidenta de la Federación Autismo Castilla-La Mancha ha lamentado que sus reivindicaciones siguen siendo las mismas que desde que se inició la misma, hace nueve años. Entre ellas destacan conseguir un diagnóstico en la sanidad pública temprano con especial atención a los signos de alerta sobre todo cuando los niños son pequeños.

Además, ha pedido mayor apoyo en los colegios. Así como un protocolo de atención preferente en el área sanitaria, ya que, según ha dicho, si cualquier persona lleva mal esperar "dos horas" a que se le atienda, las personas con autismo lo llevan "aún peor".

Cristina Gómez también ha destacado que buscan que se implemente una revisión anual a los afectados por este trastorno, para que no se "escapen" problemas de salud, ya que los autistas "no son capaces" de mostrar que algo les duele.

La presidenta ha pedido también más apoyo a las entidades para crear una buena red de apoyos en Castilla-La Mancha y, así, poder llegar a cubrir todos los huecos donde no llega la Administración.

Por último, Gómez ha animado a los ciudadanos a que se acerquen el próximo 2 de abril por la noche a las distintas localidades que van a iluminar sus edificios de color azul, que es el color del autismo. En la capital regional, se iluminará el edificio del Ayuntamiento de Toledo y se completará con una suelta de globos y una lectura de manifiesto a las 20.45 horas.