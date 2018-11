Fedeto aplaude la aprobación del PSI de Puy du Fou y carga contra quien no tiene "nada mejor que hacer" que criticarlo

Publicado 09/11/2018 11:46:02 CET

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) se ha felicitado este viernes por la aprobación "de una vez" de la declaración del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque temático Puy du Fou España en la capital regional, al tiempo que ha señalado que "no se entiende" que haya determinadas personas que no tienen "nada mejor que hacer" que criticar este proyecto empresarial.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios durante la rueda de prensa para presentar los galardones de la organización empresarial de este año, el secretario general de la patronal toledana, Manuel Madruga, quien ha indicado que Fedeto "siempre" ha entendido que Puy du Fou es un proyecto "adecuado" para la provincia y la ciudad de Toledo, que va a "transformar" el turismo "en positivo".

Del mismo modo, ha destacado que el parque temático pueda generar que muchos empresarios vayan a ser proveedores del mismo, avanzando que desde Puy du Fou se han puesto ya en contacto con Fedeto para pedir ayuda en el proceso de selección de la gente que quieren contratar, que quieren que sea de Toledo.

"Es un proyecto que esperamos que sirva para que la economía de nuestra provincia y de nuestra región crezca", ha señalado Madruga, para agregar que se trata de una empresa extranjera pero que se quiere considerar "toledana, castellano-manchega y española".

En este punto, ha dicho que "no se entiende, no se explica, ni se comprende" que haya determinadas personas, "que no tendrán nada mejor que hacer", que se ponen a criticar este proyecto empresarial. "Una empresa se dedica a arriesgar su dinero y el de sus socios para intentar implantarse en un sitio, donde lógicamente pretende tener un beneficio, pero realmente está beneficiando a la sociedad en la que se implanta", ha concluido.