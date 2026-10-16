Feijóo propone un paquete de medidas fiscales para el medio rural y recortar la burocracia para que pueda competir

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este viernes un paquete de medidas fiscales para el medio ante "la carga fiscal excesiva" que sufre y recortar la burocracia que "imposibilita la capacidad de competir" al sector.

Así lo ha indicado durante su intervención en la jornada Jornada 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades' que Afammer ha celebrado en Toledo, donde ha apuntado las dificultades del relevo generacional en el ámbito rural.

Ante ello ha propuesto una serie de medidas como impuesto cero para adquirir una vivienda como primera residencia a quien se vaya a vivir a un pueblo de España o la exención total en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados a la primera transmisión a los jóvenes de menos de 40 años.

Además, para dar facilidades a quien emprenda en el medio rural, también ha propuesto una cuota de autónomo de 50 euros al mes durante tres años para los jóvenes de hasta 40 años, un 50 por ciento menos del impuesto de la renta para los primeros años de actividad, un bono incorporación al medio rural de hasta 15.000 euros y avales públicos de hasta el 80% para las inversiones que sean necesarias en las explotaciones rurales.

Con todo, Feijóo ha considerado una "prioridad" aprobar la Ley de Fiscalidad Agraria propuesta por el PP y "bloqueada" esta legislatura, ya que el medio rural soporta impuestos excesivos. "Lo que se propone es adaptar la fiscalidad a los ciclos productivos".

"Algunas de las medidas que acabo de referir, como impuestos cero en los pueblos de España, las implementé en Galicia. Por tanto, no vengo aquí a comprometer porque estemos en campaña o en precampaña electoral, sino que vengo a relatar cuáles son mis compromisos y cuál es mi currículum político", ha sostenido.

Bajo el punto de vista del presidente de los 'populares', la España rural no puede ser "un vestigio del pasado" sino que "tiene que ser un lugar donde se pueda trabajar, donde se pueda emprender y en consecuencia donde se pueda vivir".

OTROS COMPROMISOS EN EL MEDIO RURAL

Así, también ha recordado alguno compromisos que ha asumido esta semana en su viaje a Bruselas para reiterar que no aceptará recortes en la Política Agraria Común (PAC) cuando los costes "han subido más que nunca". "Es prioritario proteger la despensa y la soberanía alimentaria de Europa".

A ello ha unido que quiere recortes en la burocracia que "imposibilita la capacidad de competir" en el sector rural en toda Europa. "Hemos de reducir la burocracia para que la gente pueda dedicar su tiempo a trabajar más y a rellenar menos papeles".

"Os aseguro que si tengo la responsabilidad de gobernar nuestro país, me voy a incluir dentro de los países de la Unión Europea que han pedido la emergencia regulatoria --Alemania, Italia, Bélgica y otros-- para disminuir la burocracia en el ámbito interno. No habrá ningún trámite más mientras no desregulemos lo innecesario", ha sostenido.

"ENORME SACRIFICIO"

"Este auditorio también está lleno de mujeres ejemplares que luchan por un futuro mejor con enorme sacrificio. Sí, he vuelto a decir sacrificio y quien le moleste e ignora que la mayoría de los españoles se esfuerza cada día es que no conoce su país", ha apuntado durante su discurso.

Por ello, ha abogado para España por un gobierno que garantice que la gente que se sacrifica va a salir adelante ante el hecho de que "los planes se aplacen porque llenar un depósito de un coche ya cuesta un riñón o que el sueldo de los jóvenes no llegue para alquilar una habitación y pagar el coche, pagar la hipoteca o el inicio del curso escolar".

Así, se ha vuelto a comprometer a bajar el impuesto de la renta y adecuarlo al incremento de la inflación, a poner IVA cero temporalmente a los alimentos básicos mientras dure la crisis de inflación que padece España y a bajar también los impuestos sobre la luz. "Mi propuesta es ayudar a las familias con las rentas más modestas para llegar a fin de mes. Mi propuesta, en definitiva, es que el esfuerzo sea recompensado", ha manifestado.

Por último, ha mostrado su intención de dirigir "una gran nación" que no vaya a buscar confrontación con nadie, "pero que tampoco acepta que se cuestione ni la integridad ni la dignidad de los españoles, porque España no tiene amo".

"Ya basta de pretender dirigir el país con hipocresía, de ondear la bandera del feminismo mientras se pagan prostitutas con dinero público, de hablar de justicia social mientras España es el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea, de decirse demócrata pero gobernar contra el Parlamento, de criticar y perseguir a los jueces o presumir de pluralismo y cuestionar la alternancia", ha concluido.